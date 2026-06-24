SPORT TOUR 2026 u petak i subotu okuplja lidere sporta, turizma i biznisa

Centralna tema: "Plasman na Svjetsko prvenstvo – Šta Bosna i Hercegovina zaista dobija?", među glavnim gostima Mehmed Baždarević i Marko Pešić.

Izvor: Sport Tour

Jahorina će u petak i subotu postati regionalni centar sporta, turizma i biznisa. Na drugom izdanju Međunarodne konferencije sportskog turizma SPORT TOUR 2026, koja će biti održana 26. i 27. juna u hotelu "Vučko", okupiće se neki od najuticajnijih ljudi iz svijeta sporta, turizma, investicija, avio-industrije i javnog sektora kako bi razgovarali o jednoj od najbrže rastućih grana savremene ekonomije, sportskom turizmu.

Ovogodišnju konferenciju otvoriće tema koja već mjesecima zaokuplja pažnju javnosti "Plasman na Svjetsko prvenstvo – šta Bosna i Hercegovina zaista dobija?“. O ekonomskim, turističkim i društvenim efektima velikih sportskih uspjeha govoriće Feđa Begović, ekspert za ekonomski razvoj i CEO kompanije 1dealab, dok će poseban dio programa biti posvećen razgovoru sa legendarnim Mehmedom Baždarevićem, prvim kapitenom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i bivšim selektorom "zmajeva".

Jedan od najzvučnijih gostiju konferencije biće i Marko Pešić, počasni predsjednik KK Bajerna iz Minhena, koji će kroz ekskluzivni Tet-a-Tet razgovor otkriti kako funkcioniše jedan od najuspješnijih evropskih sportskih sistema i na koji način se gradi globalno prepoznatljiv sportski brend.

Konferencija će ugostiti i neka od najpoznatijih imena regionalnog sporta, među kojima su Predrag Bošković, prvi potpredsjednik Evropske rukometne federacije (EHF), legendarni košarkaš Zoran Savić, bivši vaterpolista Nikola Rađen, kao i brojni sportski menadžeri, direktori sportskih centara, hotelijeri i turistički stručnjaci.

Tokom dva dana konferencije biće otvorena pitanja koja direktno utiču na razvoj destinacija i ekonomije regiona, od toga kako privući više turista i investicija, preko organizacije velikih sportskih događaja, do razvoja ski-centara, hotelskog sektora i sportske infrastrukture.

Na Jahorini će se okupiti i predstavnici ministarstava, diplomatskog kora, turističkih organizacija i vodećih sportskih institucija regiona.

Organizatori ističu da SPORT TOUR 2026 nije zamišljen samo kao konferencija, već kao mjesto na kojem nastaju nova partnerstva, investicije i projekti. Upravo zato će učesnicima biti ponuđen i poseban networking koncept koji omogućava direktne razgovore sa govornicima i donosiocima odluka kroz neformalna tematska druženja.

Nakon uspješnog prvog izdanja, SPORT TOUR se već pozicionirao kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi posvećenih sportskom turizmu. Ovogodišnji program potvrđuje ambiciju organizatora da Jahorinu i region dodatno pozicioniraju na mapi evropskih destinacija koje sport vide kao snažan pokretač razvoja turizma, privrede i međunarodne promocije.

Otvaranje je predviđeno u petak, 26. juna, u 11 časova, a sve informacije o konferenciji, gostima, panel diskusijama, možete pronaći na stranici: www.sport-tour.com.