Čuvena teniserka opet ima rak - ponovo mora da vodi tešku bitku za život!

Legendarna američka teniserka Kris Evert saopštila je danas da joj se rak jajnika ponovo vratio, zbog čega neće prisustvovati ovogodišnjem izdanju Vimbldona.

Izvor: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kris Evert (71), članica International Teniske kuće slavnih, prvi put je dijagnostikovan rak jajnika u decembru 2021. godine, a krajem 2023. otkrila je da se bolest vratila.

Nekadašnja šampionka objavila je na društvenim mrežama da je već operisana nakon što su pregledi pokazali novo vraćanje bolesti i da će u narednim nedjeljama započeti hemoterapiju.

"Zbog toga neću prisustvovati Vimbldonu ove godine i povući ću se iz profesionalnih obaveza tokom narednih nekoliko mjeseci kako bih se posvetila svom zdravlju", navela je Evert.

Ona je istakla da je rak jajnika "uporna bolest", ali da ostaje optimistična i odlučna u borbi.

"Duboko sam zahvalna svom medicinskom timu, porodici, prijateljima i svima koji su mi pružili podršku i ohrabrenje. Radujem se ponovnom susretu sa svima uskoro", poručila je Evert.

Tokom bogate karijere, Kris Evert osvojila je 18 grend slem titula u pojedinačnoj konkurenciji i smatra se jednom od najvećih teniserki svih vremena. Nakon završetka igračke karijere ostala je aktivno uključena u tenis kao televizijska analitičarka za ESPN.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!