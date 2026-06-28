"Planiramo malu svadbu, za 500-600 ljudi": Najbolja teniserka Grčke se udaje za sina premijera

Najbolja grčka teniserka Marija Sakari potvrdila je da pravi svadbu i da će se udati za Konstantinosa Micotakisa, sina premijera Grčke.

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Marija Sakari (30) se uskoro udaje. Najbolja grčka teniserka je potvrdila da su pripreme za svadbu u toku i da će da kaže sudbonosno "Da" Konstantinosu Micotakisu. Ako vam se to prezime učinilo po malo poznatim, postoji i razlog za to. Radi se o sinu Kirjakosa Micotakisa, premijera Grčke.

Pred sam početak Vimbldona, na kkom će igrati protiv Klare Toson, Marija je u razgovoru sa Ajlom Tomljanović pričala o planovima za svadbu.

"Nemoj to da me pitaš. Znaš kako izgledaju grčka venčanja", odgovorila je Marija sa osmijehom.

Hrvatska teniserka, koja nastupa pod zastavom Australije, zatim je aludirala na čuvenu komediju i film "Moja velika mrsna pravoslavna svadba".

"E, baš tako izgleda. Planiramo malo venčanje od 500-600 ljudi, tako ide trenutno. Ne znam da li ćeš uspjeti da me vidiš tokom venčanja, možda uspiješ prije toga. Biće dobro, baš sam uzbuđena", završila je Marija Sakari.

"We're planning on a small wedding of 500-600 people."



Catch the full 'Love-Ajla' conversation with@mariasakkarion YouTube pic.twitter.com/udugeNKqC6 — Tennis Channel (@TennisChannel)June 26, 2026

Pričala je i o njihovoj vezi, kada je shvatila da je zaljubljena u njega i da je zaprosio pred ovogodišnji Australijan open. Uz to je pokazala i pred kamerama svoj vjerenički prsten.