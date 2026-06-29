Protivnik Novaka Đokovića na Vimldonu Kinez Jibing Vu nije krio oduševljenje zbog prilike da na centralnom terenu snage odmjeri sa najboljim svih vremena.

Izvor: AP Photo/Kin Cheung, EPA/David Guzman

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković startuje na Vimbldonu, novom grend slemu u sezoni, a rival će mu biti Kinez Jibing Vu. Pred susret sa srpskim igračem, 99. teniser svijeta govorio je o izazovu koji ga čeka u Londonu. Svjestan je Kinez pritiska, očekivanja i borbe koja slijedi, pa je u skladu s tim govorio o svojim šansama protiv Novaka Đokovića.

"Bio sam veoma srećan kada sam vidio žrijeb. Nisam mogao da vjerujem. Igrati protiv Đokovića ovdje, na Centralnom terenu Vimbldona, san je mnogih tenisera, pa tako i moj. Za mene je on najbolji teniser svih vremena i jedva čekam da taj trenutak dođe", rekao je Vu, ponosno pred meč protiv najboljeg svih vremena.

"Veoma sam uzbuđen što ću imati priliku da doživim sve to. Igrati na Centralnom terenu i suočiti se sa Đokovićem, poslije svega što je ostvario u karijeri i životu, zaista je nevjerovatno. On je uzor svim teniserima. Za mene je jedan od najkompletnijih igrača u istoriji i pravi idol", objasnio je kineski teniser.

Kineski teniser već poznaje Novaka Đokovića. Ono što nije karakteristično za sportiste njegovog kalibra - Srbin je čest sparing partner mnogo slabije rangiranim rivalima. Naporno radi na tome da neprestano dijeli savjete i pomaže, a čini se da mlađe kolege to veoma poštuju, makar kada je u pitanju Vu.

"Trenirali smo zajedno, razmjenjivali poene i bio sam veoma impresioniran intenzitetom igre. To je bilo izuzetno važno iskustvo za moj razvoj. Pored toga, uvijek je bio veoma ljubazan prema meni, a zna i nekoliko riječi na kineskom. On je fantastična osoba", priznao je Vu.

Vidi opis Kinez ne krije emocije pred duel sa Đokovićem: "On je najbolji svih vremena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ono što je obilježilo karijeru momka koji ima 28 godina jesu brojne povrede. Poslije nekoliko sezona koje nisu bile na vrhuncu, Vu osjeća da ponovo može da igra po najvišim standardima. Pred njim je idealna prilika da provjeri gdje se trenutno nalazi.

"Kako se Novak približava kraju karijere, možda neću imati još mnogo prilika da igram protiv njega.Pokušaću da uživam u svakom trenutku, da dam sve od sebe i da ovo iskustvo doživim punim plućima", zaključio je kineski teniser.

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