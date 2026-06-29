Novak Đoković nije vjerovao šta ga prvo pitaju na Vimbldonu: "Hm, baš lijep način da otvorite"

Novak Đoković je došao na Vimbldon da ispiše istoriju, ali ga je prvo pitanje na konferenciji za medije iznenadilo - shvatio je da Engleze zanimaju neke sasvim druge stvari.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon

Srpski teniser Novak Đoković danas kreće u pohod na osmu titulu na Vimbldonu, odnosno ukupno 25. grend slem u karijeri. Pred njim je težak žrijeb, ali u prvom kolu ne bi smio da ima problema pošto je njegov izazivač "anonimni" Jibing Vu iz Kine (99. na ATP listi).

Đokovićev današnji meč neće početi prije 19 časova na Centralnom terenu, gdje ćemo inače cijeli dan gledati i srpske tenisere i teniserke (Kostović i Kecmanović), a interesantno je da praktično ništa nije imao da kaže pred Vimbldon.

Preciznije, ništa ga novinari i nisu pitali. Đokoviću je ovo grend slem na kome može da ispiše istoriju, znamo da je napravio pauzu od mjesec dana, ali ništa od toga nije bilo interesantno medijima koji su ga na neki način šokirali. Na konferenciji za medije pričao je o Svjetskom prvenstvu u fudbalu, Sereni i Venus Vilijams, svojoj djeci, tehnologiji i vrućinama.

Čim je čuo pitanje, nestao osmijeh

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Novak Đoković se nasmijao pre početka konferencije za medije i rekao da je srećan što je opet tu na Vimbldonu, da bi ga prvo pitanje zbunilo. Odnosilo se na njegovu djecu, telefone i tehnologiju? Kakve to veze ima sa Vimbldonom?

"Rekli ste da vaša djeca trenutno nemaju pristup telefonima. Kako kao teniser i roditelj balansirate upotrebu tehnologije, posebno sada kada se pojavljuje vještačka inteligencija i sve ostalo?", upitao je novinar koga Đoković poznaje od ranije, a potom smo vidjeli da je zbunjem.

"Hm... Baš lijep način da se otvori konferencija za medije", rekao je Đoković i dodao: "Da, mislim da je to goruća tema za sve nas u današnjem društvu, u svijetu tehnologije koja se neprestano razvija. Naročito kao roditelj male djece, uvijek razmišljaš o tome kako možeš da ih zaštitiš, a da istovremeno zadovoljiš neke osnovne potrebe. Ako svi njihovi prijatelji imaju telefone, očigledno je da ih i oni traže. To je izazovna situacija za moju suprugu i mene. U isto vrijeme, čvrsto vjerujemo da je prije određenog uzrasta izloženost ekranima više štetna nego korisna. Zato se držimo toga".

"Očigledno nije lako, kao što rekoh. Živimo u tehnološkoj eri. To je svuda oko njih. Trudimo se da kontrolišemo ono što možemo, barem dok su još veoma mali. Nakon toga, svakako će vrlo brzo doći vrijeme kada će biti izloženi tome i kada će imati sopstvene ekrane. Trudimo se da im pružimo bar neku vrstu zaštite i kontrole prije nego što taj neizbježni trenutak stigne".

O čemu je još pričao Đoković?

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

U razgovoru sa novinarima na Vimbldonu, Novak Đoković je mahom odgovarao na pitanja o drugima, manje o sebi. Istakao je da je povratak Serene Vilijams, nakon duže pauze i dvoje djece, epski i inspirativan. Objasnio je da ekstremna vrućina u Engleskoj omekšava travu i tlo, što spušta odskok, dok same loptice postaju veće i usporavaju igru. Dodao je takođe da se osjeća fizički spremnije nego na Rolan Garosu, gdje je rano ispao od Žoaa Fonseke nakon povrede ramena. Naglasio je takođe ogroman uticaj sestara Vilijams na tenis, njihovu mentalnu snagu i sposobnost da se profesionalno takmiče jedna protiv druge.

Kako izgleda žrijeb za Novaka?

Vidi opis Novak Đoković nije vjerovao šta ga prvo pitaju na Vimbldonu: "Hm, baš lijep način da otvorite" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iako je Vilander vidio najveću opasnost u prva dva kola, zapravo se ona nalazi na samom kraju jer je Đoković u dijelu žrijeba gdje je aktuelni finalista Janik Siner. Evo kako izgleda potencijalni žrijeb:

1. kolo - Vu

2. kolo - Cicipas

3. kolo - Rinderkneš

4. kolo - Rubljov

četvrtfinale - Ože-Alijasim

polufinale - Siner

finale - Zverev

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)