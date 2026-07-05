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Arina Sabalenka ispala sa Vimbldona!

Arina Sabalenka ispala sa Vimbldona!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Najbolja teniserka na svijetu ispala u osmini finala.

Arina Sabalenka ispala sa Vimbldona Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

Arina Sabalenka ispala je sa Vimbldona, jer je izgubila od Japanke Naomi Osake 2:7, 6:7 (2:7) u osmini finala. Osaka će prvi put igrati u četvrtfinalu i to nakon što je eliminisala prvog nosioca i najbolju teniserku svijeta. I to u samo dva seta.

Ovaj meč odigran je na Centralnom terenu odmah poslije pobjede Novaka Đokovića protiv Romana Safijulina, a na licu Arine Sabalenke moglo se vidjeti koliko joj je teško pao ovaj neuspjeh.

Bjeloruskinja jedino na Vimbldonu nije uspijevala da igra u finalu, već je tri puta stizala do polufinala (2021, 2023. i 2025). U godinama između tih turnira bilo joj je zabranjeno da se takmiči zbog zabrane ruskim i bjeloruskim takmičarima, a 2020. godine nije bilo Vimbldona. Zato je ovaj poraz najveći neuspjeh Sabalenke u Londonu još od 2019, kada je u svom trećem učešću ispala u prvoj rundi.

Naomi Osaka igraće u četvrtfinalu protiv Čehinje Karoline Muhove, a Sabalenka odlazi poslije četiri meča na Centralnom terenu. U njima je pobijedila Teodoru Kostović i potom imala veoma neprimjerene komentare na račun Srpkinje, zatim je savladala Mekartni Kesler, a onda i Letonku Jelenu Ostapenko. Na sljedećem koraku, u 4. kolu, došao je kraj za Bjeloruskinju.

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Tagovi

Arina Sabalenka Tenis Vimbldon

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