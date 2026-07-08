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Novak Đoković nikad u karijeri nije gubio ovakve mečeve: Ovo je nemoguće, zato je najveći ikada

Novak Đoković nikad u karijeri nije gubio ovakve mečeve: Ovo je nemoguće, zato je najveći ikada

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je u karijeri igrao pet mečeva koji su trajali preko pet sati i nijedan nije izgubio. Impresivna statistika najvećeg ikada.

novak djokovic nikad nije izgubio mec preko 5 sati Izvor: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena i tu nema apsolutno nikakve dileme. Može neko više da voli gracioznost Rodžera Federera ili borbeni duh Rafaela Nadala, ali rezultati su jedino mjerilo. Uz to srpski as je došao do pobjede u najdužem četvrtfinalu Vimbldona svih vremena jer je poslije pet sati i 15 minuta pobijedio Feliksa Ože-Alijasima - 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).

Poslije tog epskog meča pojavila se i nevjerovatna statistika. Još jedan podatak koji pokazuje koliko je Novak veliki i koliko je ispred ostalih i sa 39 godina. Da li ste znali da Đoković nikada u karijeri nije izgubio meč koji je trajao pet i više sati?

Najduži je definitivno bio u finalu Australijan Opena i trajao je 5 sati i 53 minuta, tada je srušio Rafu Nadala u finalu. Na drugom mjestu su dva meča, polufinale Vimbldona 2018. godine protiv Rafe i meč protiv Alijasima - oba su trajala 315 minuta.

Na četvrtom mjestu je osmina finala Australijan Opena 2013. godine kada je pobijedio Stena Vavrinku poslije 302 minuta, dok je tačno pet sati trajalo četvrtfinale Vimbldona 2005. godine kada je srušio Markosa Bagdatisa.

Niko u istoriji nije dobio više mečeva koji su trajali pet i više sati. Da pogledate impresivnu listu još jednom

  • 353 minuta Đoković - Nadal finale Australijan Opena 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7) 7:5
  • 315 minuta Đoković - Nadal polufinale Vimbldona 6:4, 3:6, 7:6 (9:7), 3:6, 10:8 (meč je prekinut zbog mraka pa nastavljen sutradan)
  • 315 minuta Đoković - Alijasim četvrtfinale Vimbldona 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).
  • 302 minuta Đoković - Vavrinka osmina finala Australijan Opena 1:6, 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 12:10
  • 300 minuta Đoković - Bagdatis četvrtfinale Vimbldona 7:6 (7:4), 7:6 (11:9), 6:7 (3:7), 4:6, 7:5

BONUS VIDEO:

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00:40
Novak Ðoković se svadja sa supervizorkom Vimbldona
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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