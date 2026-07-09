Za titulu na Vimbldonu boriće se dvije Čehinje

U finalu Vimbldona igraće Linda Noskova i Karolina Muhova.

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Biće češko finale u ženskoj konkurenciji. 21-godišnja Linda Noskova pobijedila je u polufinalu Ukrajinku Martu Kostjuk u dva seta (6:4, 6:4) i za sat i 21 minut ostvarila uspjeh karijere. U svom prvom nastupu na Centralnom terenu ona je izborila svoje prvo grend slem finale. Rivalka u finalu za titulu biće joj zemljakinja, Čehinja Karolina Muhova, koja je ranije u četvrtak pobedila favorizovanu Amerikanku, Koko Gof.

Ko god pobijedi u finalu, Noskova ili Muhova, titula će otići u Češku prvi put od 2024. godine, kada ju je tamo odnijela Barbora Krejčikova. Godinu ranije, 2023, takođe je Čehinja Marketa Vondrušova osvojila titulu. A, da je ovo decenija čeških teniserki na Vimbldonu nagoviješteno je 2021, kada je Karolina Pliškova odigrala uzbudljivo finale protiv Australijanke Ešli Barti i ipak izgubila.

"Gledala sam kako ovdje Kvitova osvaja"

Sada je došlo vrijeme nove češke teniske senzacije, Linde Noskove, koja je na putu ka finalu eliminisala i Belgijanku Elize Mertens (6:3, 7:5), prethodno Amerikanku Medison Kiz (6:4, 7:6), Rumunku Soranu Kirsteu (2:6, 6:3, 7:6), Kolumbijku Kamilu Osorio (3:6, 6:4, 6:2) i Nemicu Elu Sejdel (6:4, 6:3).

"Gledala sam mnogo tenisa kad sam pobijedila, gledala sam Petru Kvitovu kada je osvajala ovdje grend slem titule (2011, 2014) i to je jedan od prvih trenutaka kada sam shvatila da tenis postoji.. Karolina (Muhova) je sjajna igračica, ali je i divna osoba i jako sam srećna jer ću igrati prvo finale protiv nje", rekla je Noskova poslije meča.

Kada je u pitanju Marta Kostjuk, polufinale Vimbldona bilo je njeno drugo na grend slemovima u nizu, jer je igrala za plasman u finale i na Rolan Garosu i tada izgubila od Ruskinje Mire Andrejeve, koja je potom i osvojila titulu Otvorenog prvenstva Francuske.

Ovog jula, na Vimbldonu se ipak pitaju Čehinje više od drugih.

Bonus video:

Novak Đoković i Janik Siner trenirali i odgovarali na pitanja istovremeno. Izvor: Youtube/Wimbledon

(MONDO)