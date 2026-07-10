Sabalenka utjehu traži na Mikonosu: Skinula se u bikini, a vjerenika ni na vidiku

Arina Sabalenka uživa na Mikonosu nakon poraza na Vimbldonu, dijeleći fotografije u bikiniju sa prijateljicama.

Izvor: Instagram//arynasabalenka/printscreen

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka neočekivano je ispala sa Vimbldona već u osmini finala, poslije čega je naravno bila vidno frustrirana i neraspoložena. Kao i poslije poraza na Rolan Garosu, rekla je da joj je potrebna pauza od tenisa, da će naredni period iskoristiti da se "dobro napije i odmori" i prešla je sa riječi na dijela.

Dok Vimbldon ulazi u samu završnicu, Sabalenka odmara na Mikonosu i na društvenim mrežama je pokazala fotografije koje govore da joj se raspoloženje definitivno popravilo.

"Uzela sam minut vremena za sebe", napisala je Bjeloruskinja koja je na Instagramu podijelila fotografije sa ljetovanja. Kako se može vidjeti, uživa sa drugaricama, bez verenika Jorgosa Frangulisa, a zbog nekoliko fotografija u bikiniju dobila je preko 400 hiljada lajkova.

"Ljudi... Gledajmo WTA listu, na njoj sam broj jedan. Juče sam bila, danas nisam bila po nivou igre. Ne gledam ja listu. Hoću sad dobro da se napijem, da zaboravim na tenis, a onda da probam da se vratim u još boljoj formi", poručila je Sabalenka.

"Dala sam sve od sebe, ali nije bilo suđeno ove godine. Bila je bolja od mene. Jeste čudan osjećaj da me neko nadjača. Mislim da mi je nivo igre bio nizak. Svakim gemom sam se osjećala lošije. Ona je bila agresivnija. Možda bi sljedeći put trebalo drugačije da pristupim meču.. Ne znam, mislim da sam uradila sve što sam mogla onim što mi je bilo na raspolaganju danas", dodala je poslije poraza od Osake.

Inače, Sabalenka je ove sezone dobila 36 mečeva i izgubila šest. Ukupno je osvojila tri titule (Majami, Indijan Vels i Brizbejn), ali nijedan grend slem, igrala je tek finale Australijan opena koje je izgubila.

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