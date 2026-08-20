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MRK Vrbas podmađen ulazi u novu sezonu, večeras donatorsko veče!

MRK Vrbas podmađen ulazi u novu sezonu, večeras donatorsko veče!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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MRK Vrbas pozvao sve navijače simpatizere i ljubitelje rukometa na druženje koje će biti ujedno i donatorsko veče pred novu sezonu.

Mrk Vrbas počeo pripreme, večeras donatorsko veče Izvor: Promo/MRK Vrbas

Muški rukometni klub Vrbas iz Banjaluke počeo je pripreme za novu sezonu, a ekipa koju vodi trener Goran Trkulja je u međuvremenu podmlađena.

Nekoliko iskusnih igrača koji su prethodnih godina nosili igru kluba odlučili su da završe igračku karijeru i odu u penziju, pa će njihovo mjesto sada zauzeti i neki novi, veoma mladi igrači.

„Imamo nekoliko dječaka od svega 14 i 15 godina koje ćemo, kako mi to žargonski kažemo, gurnuti u vatru. Želimo da zajedno sa iskusnijim saigračima stasavaju, uče i postepeno preuzimaju odgovornost. Svjesni smo da je pred njima težak put, ali upravo kroz ovakve prilike želimo da stvaramo budućnost kluba“, ističu iz MRK Vrbas.

MRK Vrbas večeras u 20 časova u Caffe baru „Med“ organizuje svoje treće tradicionalno donatorsko veče.

„Već pune dvije godine naš klub funkcioniše zahvaljujući isključivo podršci sponzora, donatora, privrednika, sportskih entuzijasta, prijatelja i simpatizera. Želimo da i ove godine okupimo ljude koji vjeruju u ono što radimo, da se družimo i zajedno napravimo još jedan korak naprijed“, poručuju iz MRK Vrbas.

Tokom večeri biće postavljene kutije za dobrovoljne novčane donacije, dok će za one koji žele da klub podrže uplatom na račun biti dostupne i instrukcije za uplatu. Za sve goste biće obezbijeđeno piće dobrodošlice, a posebna ekskluziva večeri biće premijerno predstavljanje zvaničnog websitea MRK Vrbas, realizovanog u saradnji sa partnerom CoreGuard.

Klub poziva sve svoje članove, prijatelje, sponzore i simpatizere da u četvrtak budu dio zajedničkog druženja i još jednom pokažu da MRK Vrbas ima zajednicu koja stoji iza njega.

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Tagovi

MRK Vrbas Rukomet

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