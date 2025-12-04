MRK Vrbas prvi na polusezoni, ali prava pobjeda je ovo: Od decembra škola rukometa potpuno besplatna!

Banjalučki drugoligaš nastavio sa odličnim partijama u prvenstvu, ali u prvom planu je škola rukometa za djecu koje je sada potpuno besplatna.

Izvor: Promo/MRK Vrbas

MRK Vrbas iz Banjaluke i ove sezone oduševljava svojim nastupima u Drugoj ligi Republike Srpske, pa je najmlađi rukometni klub iz Banjaluke jesenju sezonu završio na diobi prvog mjesta sa ekipom Borac 2.

Pobjedom protiv Srednjoškolca u posljednjem kolu Vrbas je trijumfalno završio sezonu na liderskoj poziciji uz Borac 2, koji ima bolju gol razliku, ali kojeg su savladali u međusobnom duelu.

"Stvarno moram da pohvalim momke iz prve ekipe, oduševljavaju svojim pristupom. Imaju toliko ozbiljan pristup bez obzira na broj treninga i utakmica, stvarno se ponašaju kao profesionalci. Kako god da završi ova sezona oni su za mene šampiona jeru su primjer kako treba da se ponašaju sportisti i na terenu i van njega“, istakao je predsjednik i trener MRK Vrbas Goran Trkulja.

Dok seniorska ekipa bilježi rezultate još značajniji uspjeh za MRK Vrbas je to što su od ovog mjeseca svoju školu rukometa za djecu učinili potpuno besplatnom i tako pružili priliku svakom djetetu u Banjaluci da se okuša u sportu koji je proslavio grad na Vrbasu.

"Odlučili smo da od 1. decembra djeca ne plaćaju članarinu, da treniraju besplatno, a imaju obezbjeđenu svu opremu besplatno. To smo uradili na način da dobri ljudi, bilo pravna ili fizička lica, plaćaju mjesečno 30 KM za jedno dijete, dok oni koji žele da finansiraju više djece mogu to takođe da urade. Želimo da oslobodimo roditelje i privučemo djecu da idu na trening bez opterećenja da treba da plaćaju članarine. Oni svojim trudom i zalaganjem zaslužuju i opremu,to im najviše znači, a imamo prostora i naravno dobrih ljudi“, rekao je Trkulja.

"Pozivam sve ostale dobre ljude koji su u mogućnosti da u ovim teškim vremenima izdvoje 30 KM mjesečno narednih godinu dana da nam se jave, podrška nam izuzetno znači, a djeca će imati odlične uslove da treniraju, ali i da postanu dobri ljudi. Uz besplatnu opremu i članarine imaćemoi različite aktivnosti za našu djece poput odlaska u kino, pozorište... Sva sredstva koja se skupe namijenjena su isključivo za djecu i biće iskorištena za njih“, istakao je Trkulja zahvalivši se svima koji podržavaju klub i njegove napore da djeci omoguće što bolje uslove.

Podsjetimo, MRK Vrbas pokrenuo je školu rukometa za djecu u septembru, a mališani vrijedno rade sa trenerima Milošem Kovačevićem, Goranom Trkuljom i Goranom Malićem.