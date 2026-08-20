Andrea Petković smatra da je Novak Đoković imao veći uticaj na tenis od Federera i Nadala, objašnjavajući svoje stavove u podkastu.

Izvor: Uwe Koch / imago stock&people / Profimedia

Slavna njemačka teniserka Andrea Petković otvorila je jednu vrlo zanimljivu temu u svom podkastu "The Big T" zajedno sa još jednim kolegom Krisom Jubenksom, nekadašnjim američkim teniserom. Njih dvoje razgovarali su o tome koji su teniseri ostavili najdublji trag u tenisu i - kako je to uopšte moguće konkretno izmjeriti.

Prema riječima Andree Petković, koja je inače naravno srpskog porijekla, Novak Đoković imao je veći uticaj na tenis od dvojice svojih najvećih rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala, za šta je imala spremne argumente i iz svog ugla je objasnila zašto tako misli. Da nije u pitanju subjektivnosti, govori i čnjenica da se sa njom bez pogovora složio i Kris Jubenksom, koji je i te kako znao da "pecne" Đokovića tokom ranijih izlaganja.

Zašto je Đoković najuticajniji ikada?

"Ono što je zaista bilo zanimljivo kada je Novak Đoković u pitanju jeste to što je svake godine dolazio na turnire i dodavao neki novi element svojoj igri", rekla je Andrea Petković u pomenutom podkastu i time istakla da to znači pravi uticaj.

Vidi opis Andrea Petković: "Novak je uticajniji od Federera i Nadala, objasniću rado i zašto" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Peter Hartenfelser / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: O.Behrendt / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Andreas Gora / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Uwe Koch / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Svjesna je toga posebno kada pogleda nove tenisere koji "nadolaze" i koji će u narednim godinama gospodariti ovim sportom. Baš u tome se vidi uticaj Novaka Đokovića.

"Imam osjećaj da je naredna generacija, predvođena Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom, iako možda navode Rafu Nadala ili Rodžera Federera kao svoje idole, zapravo od Novaka preuzela tu jednu jako bitnu stvar - dodavanje novih elemenata svojoj igri u svakom trenutku razvoja", dodala je Petkovićeva.

Kako sada svi uče od Đokovića?

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"Potpuno se slažem", rekao je Kris Jubenks, inače nekada 29. igrač svijeta: "Iz taktičke perspektive, nova generacija igrača prilagodila je svoju igru više po Novakovom nego po Rodžerovom i Rafinom modelu. Ubjedljivo. Klizanje na obje noge na svim podlogama, sposobnost da vas zaista ugroze bekhendom, kvalitet riternova...".

"Rafa i Rodžer su u svojim najboljim godinama imali stvari za koje su drugi igrači mogli samo da kažu: ’Ja to ne mogu.’ Rodžer je imao talenat sa druge planete i mogli ste da kažete: ’Mogu naporno da radim, ali nikada neću imati taj osjećaj, tu eleganciju i sposobnost kretanja.’ Kada pogledate Rafu, mogli ste da kažete: ’Neću moći da napravim da mi forhend toliko odskače; ništa što uradim neće mi omogućiti da imam to i taj borbeni duh'. Ali, kada pogledate Novaka na početku karijere, on nije eksplodirao na sceni osvajanjem grend slemova. Bio je u konkurenciji, ali je morao da usavršava i iz godine u godinu razvija svoju igru", dodaje Jubenks i vraća se na Novakove početke iz 2007. godine i prvi osvojeni Australijan open na kome je njegova tehnika bila "pomalo neobična".

"Svake godine je postajao sve bolji i bolji i bolji i toliko je čistio svoju igru. Mislim da mnogi igrači mogu da pogledaju Novaka i kažu: ’Možda nemam udarce kao Rodžer ili Rafinu sposobnost odraza, ali Novak igra čvrst i stabilan tenis kakvom želiš da učiš druge, i misliš: ’Ja to mogu. Mogu napornije da radim kako bih poboljšao ove elemente'. Zato mislim da je Novak bio model onoga što mlađa generacija igrača želi da unese u svoju igru i načina na koji pristupa sopstvenom razvoju", zaključio je.

I uprkos uticaju, Novaka osporavaju

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Novak Đoković je po svim parametrima najveći teniser svih vremena. Ima najviše grend slem titula (24), najduže je bio na prvom mjestu ATP liste (428 nedelja), ima najviše mastersa (40), ima bolji skor od svojih najvećih rivala Nadala i Federera, dok je uz to još desetine rekorda na njegovoj strani.

I dalje ga mnogi osporavaju i o tome je u filmu Novak Đoković: Zimski vuk (Novak Djokovic: The Wolf in Winter) na Amazonu govorio i legendarni teniser i njegov bivši trener Andre Agasi.

"Ne osjećam da je Đoković ni približno dobio priznanje koje zaslužuje za sve što je donio tenisu. Niko ne može da se mjeri sa onim što je on postigao. To je jasno kao dan. On je najbolji svih vremena. Mislim da mu se, uprkos tome što je najbolji u istoriji, iz očiglednih razloga, globalno ne priznaje sve što je postigao", rekao je Agasi i dodao:

"Zapitajte se zašto. Mediji su godinama i godinama izvlačili njegove izjave iz konteksta, predstavljali ga kao negativca i to je uticalo na to kako ga ljudi doživljavaju. On je, kao i mnogi drugi, griješio i pravio svoje greške, ali dok su greške drugih prolazile gotovo nezapaženo, njegove su se predstavljale uz jarke boje i sirene za uzbunu, kako bi ih svi vidjeli", zaključio je Amerikanac i otvorio temu za razmišljanje.

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Pogledajte 00:14 Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu Izvor: X/José Morgado Izvor: X/José Morgado

(MONDO)