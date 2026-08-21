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Novaka Đokovića potpuno zbunili pitanjima: Zaboravio na olimpijsko zlato, ovo je za njega najdraži trofej

Novaka Đokovića potpuno zbunili pitanjima: Zaboravio na olimpijsko zlato, ovo je za njega najdraži trofej

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je 2011. godine ostvario svoj najveći san.

novak djokovic vimbldon je moj najznacajniji pehar Izvor: Tennis Channel/X/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odgovarao je "blic" pitanja za "Tennis Channel". Imao je samo pet sekundi da donese odluku, a izgleda da ga je ovo vremensko ograničenje zbunilo. Nema sumnje da je njegov najveći uspjeh osvajanje zlata na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, ali u kratkom kvizu je izjavio da je to Vimbldon.

Malo iznenađujuće jer je prestižni londonski slem osvajao sedam puta, dok je na zlatnu medalju čekao godinama. Između ostalog, upitan je ko mu je najteži rival na ATP turu, koji je najbolji meč u kojem je učestvovao, kao i šta je najteže kod bavljenja tenisom.

Na pitanje šta bi poručio sebi iz prošlosti, srpski teniser je odgovorio: "Budi strpljiv, uživaj u procesu i voli ono što radiš".

Kada je riječ o najboljem savjetu koji je dobio od svoje djece, Nole je bio jasan: "Budi prisutan, uživaj u trenutku i praštaj."

Novaka su pitali i koji je posljednji dokumentarac odgledao, a odgovor je "Posljednji ples" o Majklu Džordanu, koji je režirao isti režiser kao i njegov koji je tek izašao.

Ukoliko bi neko snimao film o njemu, volio bi da ga tumači mlađi Robert de Niro, a ovim odgovorom je Novak nasmijao sam sebe.

Federer i Nadal bez premca

Odigrao se sprski as mnogo mečeva sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, ali za finale Vimbldona 2019. godine kaže da je to najveći meč njegove karijere.

Novak je spasio dvije meč lopte u petom setu i na kraju pobijedio rezultatom 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12, nakon skoro pet sati igre. "Najbolji meč u kojem sam ikada učestvovao bilo je finale Vimbldona 2019. protiv Rodžera Federera", izjavio je on.

Ipak, njegovo rivalstvo sa Nadalom je trajalo nešto duže, pa je Španca odabrao za najvećeg rivala.

BONUS VIDEO:

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01:00
Novak Đoković povraća i mere mu puls
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Novak Đoković

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