Supruga Novaka Đokovića, Jelena, govorila je o posebnom odnosu koji srpski šampion ima sa ćerkicom Tarom.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, ima poseban odnos sa ćerkom Tarom, o čemu je govorila Jelena Đoković u jednom segmentu dokumentarca "Vuk zimi". Srpski as voli da se povuče u sebe kada doživi neuspjeh, ali to mu njegova mezimica ne dozvoljava.
Jelena je dirljivim riječima opisala kako Tara zna da mu se povuče pod kožu i "vrati" ga u prvobitno stanje.
"Kada izgubi, on preispituje sav svoj identitet. Prelazi u fazu povlačenja i zalupi vrata i traži da ga ostavimo na miru. Ali, Tara... kada on želi da se izoluje, ona mu to ne dozvoljava. Toliko je voli da ona ima pristup kakav niko drugi nema, i tako ga ona vraća nama. Ona je tatina mala djevojčica", rekla je Jelena i dodala:
"Kroz našu djecu on proživljava djetinjstvo koje sam nikada nije imao."
Hermosas palabras de Jelena Djokovic sobre la relación entre Nole y su hija Tara:— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)August 20, 2026
"Cuando él pierde, se cuestiona toda su identidad. Entra en un modo de evasión de 'déjenme solo', simplemente cierra la puerta".
"Y Tara... cuando él quiere aislarse, ella no lo deja.…
Đoković o odnosu sa ćerkom i sinom
Na konstataciju novinara da "očevi više vole ćerke, a majke sinove", Novak je jednom prilikom dao jako iskren odgovor.
"Vjerovatno bih mogao to da potvrdim. Ne u kontekstu da više volim ćerku nego sina, volim svakog na poseban način i to je nemjerljiva ljubav koja ni sa čim ne može da se poredi", izgovorio je Novak.
"Zalupi vrata i traži da ga ostavimo na miru": Jelena Đoković otkrila zašto Novak više nikada neće biti isti
Zatim je dodatno pojasnio na šta misli. "Osjetljiviji sam na nju, istopim se kada mi nešto kaže, a ona je manipulatorka mala, pa me vrti oko malog prsta. Stefan je drugačiji. Muški odnos malo je čvršći, da ga pripremim za život da nosi sebe i buduću porodicu", zaključio je Đoković. Prije nekoliko dana, tačnije poslije meča sa Đereom je proslavio šesti rođendan ćerke Tare.
BONUS VIDEO:
(MONDO)