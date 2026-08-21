Supruga Novaka Đokovića, Jelena, govorila je o posebnom odnosu koji srpski šampion ima sa ćerkicom Tarom.

Izvor: Kena Betancur / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, ima poseban odnos sa ćerkom Tarom, o čemu je govorila Jelena Đoković u jednom segmentu dokumentarca "Vuk zimi". Srpski as voli da se povuče u sebe kada doživi neuspjeh, ali to mu njegova mezimica ne dozvoljava.

Jelena je dirljivim riječima opisala kako Tara zna da mu se povuče pod kožu i "vrati" ga u prvobitno stanje.

"Kada izgubi, on preispituje sav svoj identitet. Prelazi u fazu povlačenja i zalupi vrata i traži da ga ostavimo na miru. Ali, Tara... kada on želi da se izoluje, ona mu to ne dozvoljava. Toliko je voli da ona ima pristup kakav niko drugi nema, i tako ga ona vraća nama. Ona je tatina mala djevojčica", rekla je Jelena i dodala:

"Kroz našu djecu on proživljava djetinjstvo koje sam nikada nije imao."

Hermosas palabras de Jelena Djokovic sobre la relación entre Nole y su hija Tara:



​ "Cuando él pierde, se cuestiona toda su identidad. Entra en un modo de evasión de 'déjenme solo', simplemente cierra la puerta".



​ "Y Tara... cuando él quiere aislarse, ella no lo deja.… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)August 20, 2026

Đoković o odnosu sa ćerkom i sinom

Na konstataciju novinara da "očevi više vole ćerke, a majke sinove", Novak je jednom prilikom dao jako iskren odgovor.

"Vjerovatno bih mogao to da potvrdim. Ne u kontekstu da više volim ćerku nego sina, volim svakog na poseban način i to je nemjerljiva ljubav koja ni sa čim ne može da se poredi", izgovorio je Novak.

Vidi opis "Zalupi vrata i traži da ga ostavimo na miru": Jelena Đoković otkrila zašto Novak više nikada neće biti isti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zatim je dodatno pojasnio na šta misli. "Osjetljiviji sam na nju, istopim se kada mi nešto kaže, a ona je manipulatorka mala, pa me vrti oko malog prsta. Stefan je drugačiji. Muški odnos malo je čvršći, da ga pripremim za život da nosi sebe i buduću porodicu", zaključio je Đoković. Prije nekoliko dana, tačnije poslije meča sa Đereom je proslavio šesti rođendan ćerke Tare.

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Pogledajte 01:00 Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)