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"Majkl Džordan i Novak Đoković imaju isti DNK"

"Majkl Džordan i Novak Đoković imaju isti DNK"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Autor dokumentaraca o Novaku Đokoviću i Majklu Džordanu vidi jasnu povezanost dvojice velikana i ističe da ih pokreće ista stvar - inat.

majkl dzordan i novak djokovic su isti pokrece ih inat Izvor: Netflix/Prime/Screenshot

Dokumentarni film "Novak Đoković: Zimski vuk" privukao je veliku pažnju od kada je objavljen 20. avgusta na Amazonovom striming-servisu "Prime" i već su ga stotine hiljada, a mnogi kažu i da je od svih dokumentaraca koji su u posljednjih nekoliko godina izašli o teniserima - ovaj i najbolji.

Kako i ne bi kada je na njemu radio Džejson Hir koji je poznat i po još nekim sjajnim dokumentarnim filmovima i serijalima, ponajviše o onom o Majklu Džordanu - "Poslednji ples" (The Last Dance). I odmah je vidio sličnost dvojice velikana.

Po čemu su slični Džordan i Đoković?

"Mislim da su obojica deset od deset kada je to u pitanju", rekao je Džejson Hir kada je upitan ko izvlači bolju energiju iz "neprijateljskog okruženja" Đoković ili Džordan: "Teško je reći ko je tu ekstremniji od njih".

Majkl Džordan u dokumentarnom filmu.
Izvor: Bloopers TV

"Taj inat o kome priča Đoković, to je veoma srpski način razmišljanja, mada ima mnogo toga zajedničkog i sa Majklovim DNK. To je jednostavno tvrdoglavost i potreba da nešto uradite zato što vam je neko rekao da ne možete. Sličnosti između Novaka i Džordana su zaista nevjerovatne, sve do činjenice da su obojica pred kraj karijera morali da stvaraju te neprijatelje, izazove ili ljude koji sumnjaju u njih", dodao je autor filmova o najvećima iz tenisa i košarke.

"Đoković i Džordan isto rade"

Autor dokumentaraca o Đokoviću i Džordanu tako primjećuje zajedničku stvar kod njih dvojice koja se provlači i kao tema filma, odnosno serijala: "To je to dokazivanje drugima da nisu u pravu".

"Ne postoji niko na svijetu kome je manje potrebno da dokazuje drugima da nisu u pravu od Majkla Džordana, ali upravo to ga je pokretalo. Mislim da je to i blagoslov i prokletstvo za ovakve momke, jer zamislite da ste toliko dobri, a da i dalje osjećate ogorčenost ili taj ’inat’ svaki put kada izađete na teren. Zato bi izmišljao stvari o svojim protivnicima. To je Majkl, a kladim se da Novak radi isto", zaključio je Hir.

Kako gledati film o Đokoviću?

Novak Đoković: Zimski vuk ("Novak Djokovic: The Wolf In Winter") je najavljen kao "all-access" dokumentarac o osvajaču 24 grend slem trofeja, najvećem teniseru svih vremena. Premijeru je imao 20. avgusta na "Amazon Prime", a produkciju potpisuju Words + Pictures (Connor Schell) i Sadoux Productions.

Ono što je važno za publiku je da ovo nije klasična "biografija sa arhivom", već projekat koji ulazi u Đokovićev svijet iznutra, kroz turnire, treninge i svakodnevicu, sa idejom da pokaže kako izgleda život kada si godinama na vrhu, a očekivanja se ne smanjuju. I o njemu uz pomenute govore i Pit Sampras, Boris Beker, Andre Agasi, Jelena Đoković, Džim Kurijer, kao i mnogi drugi poznati i priznati teniseri.

Dokumentarni film će biti dostupan na platformi "Amazon Prime", a mjesečna cena pretplate je 6.99 evra. Probni period prije nego što vam naplate pretplatu je 14 dana. Pogledajte i trejler za film:

Trejler za film Novak Đoković: Zimski vuk.
Izvor: Youtube / Prime Video

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Novakov tim čestitao Sinerovom timu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Majkl Džordan Novak Đoković

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