Jelena Đoković otkrila je da najbolji teniser svih vremena intenzivno razmišlja o penziji, ali da još uvijek nije prelomio.

Izvor: Sports On Prime/Youtube/Printscreen

Supruga Novaka Đokovića, Jelena, jedan je od glavnih sagovornika u dokumentarnom filmu "Zimski vuk" i samo ona je mogla uživo da gleda sve mentalne borbe najboljeg svih vremena. Ona je preuzela brigu o porodici na sebe i tako mu olakšala na putu ka velikim uspjesima i sada on želi da joj se oduži za sve žrtve koje je podnijela.

Srpski as igra sve manje turnira i planira penziju, ali u isto vrijeme želi da produži karijeru što više. To je trenutni izazov sa kojim Đoković suočava. Iako više ne odgovara na pitanja o kraju karijere, Jelena je otkrila da se on istovremeno raduje trenutku kada će jednog dana okačiti reket o klin.

"Definitivno ima pomiješana osjećanja u vezi sa povlačenjem. Jedan dio njega je uzbuđen jer na ovom svijetu ima još toliko toga da se uradi, a onda se javlja i misao: ’Hej, ali volim ono što sam postigao - osjećam da mogu još da istrajem. Da li bi trebalo? Jer možda to nije najbolje za moju porodicu'".

Supruga mu je i dalje najveća podrška i ima strpljenja za njegova previranja u kasnoj fazi karijere. Bez ikakvog pritiska, Novak će odlučiti kada je vrijeme za kraj.

"Trenutno mu olakšavam situaciju time što smo mi tu. Pokušavam da pronađem ravnotežu, ali on će sam naći izlaz. Ne želim da mu govorim kako to da učini. To nije moja odgovornost."

"Đoković crpi energiju iz toga"

Vidi opis Jelena Đoković otkrila Novakove lične borbe: "Neću mu ja reći kad je kraj, znaće sam" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 7 / 7

Bivši Đokovićev trener i osvajač osam grend slem titula, Andre Agasi, smatra da ga upravo priča o povlačenju motiviše da nastavi da pomjera granice.

"Razumijem njegovu frustraciju zbog toga što mora da odgovara na pitanja o povlačenju. Ali, istovremeno vidim i da to može biti dio pogonske energije koju koristi da bi nastavio dalje. On mora da učini ono što se - bilo u njegovoj glavi, bilo u glavama drugih ljudi - smatra nedostižnim."

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(MONDO)