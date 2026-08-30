Dejan Savić nadmudrio "delfine": Nova vaterpolo reprezentacija Srbije pred eliminacijom

Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je od Crne Gore, a Dejan Savić je tačno znao šta treba da kaže svojim igračima kako bi zaigrali mnogo ozbiljnije. Srbija je pred ispadanjem sa Mediteranskih igara.

Izvor: DOMENIC AQUILINA / imago sportfotodienst / Profimedia

Muška vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je od Crne Gore rezultatom 14:13 (3:3, 4:4, 3:4, 4:2) u drugom kolu grupe A na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Početkom posljednje četvrtine Srbija je golom Dušana Trtovića povela 12:10, međutim Gojković je sa dva uzastopna pogotka donio izjednačenje, da bi Balša Vučković i Aljoša Mačić potpuno okrenuli rezultat. Vasilije Martinović, najbolji srpski strijelac na utakmici, smanjio je na 14:13 na 55 sekundi do kraja, imala je Srbija i posljednji napad preko Đorđa Vučinića, ali je stativa bila na strani Crne Gore.

Vasilije Martinović je meč završio sa četiri gola, dok su Dušan Trtović i Vuk Milojević postigli po dva. Po jedan pogodak postigli su Luka Pljevančić, Viktor Urošević, Marko Dimitrijević, Nikola Lukić i Bogdan Gavrilović.

S druge strane kod selektora Dejana Savića iz Crne Gore prednjačio je Gojković sa četiri gola, a jedini je još dva dao Radović.

Inače, Savić je pred meč sa Srbijom rekao da će njegova ekipa "izgubiti 10 razlike" ako bude igrala kao u prvom kolu sa Grčkom, što su njegovi igrači očigledno dobro razumjeli.

"Trenirali smo tri mjeseca za ovo takmičenje i ako momci ne shvataju gdje se nalaze bolje da idemo kući odmah", rekao je Savić i dodao: "Ako budemo igrali ovako izgubićemo 10 razlike od Srbije".

Šta kažu Martinović i Vujasinović?

"Prije svega, čestitao bih ekipi Crne Gore na sjajnoj utakmici i, naravno, svojoj ekipi na borbi. Imali smo tokom većeg dijela meč u svojim rukama. Međutim, uslijedio je pad, prvenstveno u odbrani, gdje smo sebi dozvolili neke greške koje zaista nismo smjeli, koje su nas, da kažem, ubacile malo u nervozu i iz čega smo sigurno ispaštali u napadu, što je na kraju doprinijelo ovom rezultatu. Okrećemo se, naravno, utakmici u ponedjeljak protiv ekipe Grčke, gdje ćemo dati svoj maksimum za prolaz u plej-of takmičenja. Promašili smo par čistih šansi u napadu, što nas je, kao što sam rekao, ubacilo malo u nervozu u odbrani, gdje smo zaista postali nervozni i radili neke stvari koje se nismo dogovorili, ali okrećemo se dalje turniru", rekao je Martinović.

Selektor reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović rekao je da je utakmica bila izjednačena i da su na kraju odlučili detalji.

"Bilo je gore-dolje tokom cijele utakmice. Malo su vodili oni na početku, pa mi. Sve u svemu, i da je utakmica završena neriješeno, možda bi to bio najbolji rezultat za ovakav meč. Pali smo malo na kraju, izgubili smo malo koncentracije u nekim momentima sredinom četvrte četvrtine. Ipak, oni su ekipa koja malo duže igra zajedno, imaju više tog kolektivnog iskustva i to su iskoristili na kraju. Ja bih pohvalio momke, borili su se od početka do kraja. Kao što sam rekao, detalji su odlučili, tako da ništa, idemo dalje. U sljedećem kolu igramo protiv Grčke, treba da pobijedimo i da prođemo u polufinale", rekao je Vujasinović.

Srbija protiv Grčke igra 1. septembra od 17.30. Po dvije najbolje ekipe iz svake grupe idu dalje, što će reći da je Srbiji potrebna pobjeda da bi nastavila turnir.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!