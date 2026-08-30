Dejan Savić nije zadovoljan ni kad pobijedi Srbiju: "Mi to nikako da riješimo"

Selektor vaterpolista Crne Gore Dejan Savić nije zadovoljan uprkos pobjedi nad Srbijom u Tarentu.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je od Crne Gore 14:13 na Mediteranskim igrama u Tarentu, što znači da su "delfini" na korak od eliminacije. Da bi prošli dalje, srpski vaterpolisti moraće da pobijede Grčku, dok je Crna Gora obezbijedila plasman već kao prvoplasirana iz grupe, s tim da slavlja i dalje nema.

"Ponovo oscilacije. Imamo tu prokletu treću četvrtinu, nikako da je riješimo", rekao je Dejan Savić koji ne dozvoljava svojoj ekipi ni na sekund da se opusti, a tako je i pred meč sa Srbijom najavio poraz od 10 razlike ako ne bude ozbiljnosti.

"Kao da protivniku uvijek dajemo prednost da bi poslije jurili rezultat. Ipak, možemo da budemo zadovoljni rezultatski, ali ne možemo igrom. Blizu smo da obezbijedimo prvo mjesto. Imamo dan odmora, a onda Slovenija", kazao je selektor Savić poslije utakmice u Italiji.

Šta kažu igrači Crne Gore?

"Vrlo težak meč kao što smo i očekivali. Srbija je igrala prepoznatljivo, agresivno u oba smjera. Nažalost, ponovo nam se dogodio pad u trećoj četvrtini i te oscilacije koje nam se ponavljaju. To moramo da smanjimo ako mislimo da igramo na ovakvom nivou", bile su prve riječi Balše Vučkovića poslije meča: "Ipak, pohvalio bih saigrače jer smo poslije tog pada uspjeli da se podignemo i vratimo kao ekipa, ginuli smo do kraja jedan za drugoga i to je donijelo ovu pobjedu".

Srbija protiv Grčke igra 1. septembra od 17.30. Po dvije najbolje ekipe iz svake grupe idu dalje, što će reći da je Srbiji potrebna pobjeda da bi nastavila turnir.

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