Vujasinović grmi na sudije: "Potpuno je van pameti, kako misle da se ovaj sport probije?"

Vladimir Vujasinović oštro kritikovao suđenje poslije poraza Srbije od Italije na Mediteranskim igrama. Ukazao je na nevjerovatno isključenje Vasilija Martinovića zbog simuliranja.

Izvor: Srpski vaterpolo savez

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović bio je poslije poraza od Italije ljut na suđenje u polufinalu Mediteranskih igara. Teško se mirio sa odlukom da najbolji igrač Srbije Vasilije Martinović bude isključen iz utakmice zbog simuliranja.

"Znali smo da će biti ovako nešto, ali nismo mogli da pretpostavimo da će nam isključiti ne samo našeg najboljeg igrača nego najboljeg igrača na turniru. Da ga zbog simulacije izbace iz igre potpuno je van pameti. Poslije se pitaju kako to da naš sport nikako ne može da se probije i postane popularniji. Pa kako će? Sve ostalo je u roku službe. Borili smo se do samog kraja. Nažalost, ostali smo sa malim brojem igrača, faulovi se nisu svirali, pogotovo na spoljnoj liniji, i bio je potpuni krkljanac. Ipak smo našli snage i čestitam momcima što su izdržali do kraja. Imali smo šut za izjednačenje i peterce, ali nismo postigli gol u posljednjem napadu, u igri 'sedam na šest'", rekao je Vujasinović u miks-zoni u italijanskom Tarantu.

"Došli smo po zlato, nije lak ovaj poraz"

Selektor Srbije naglasio je da ekipa sada mora da se oporavi i usmjeri na utakmicu za treće mjesto.

"Moramo da se priberemo i sutra osvojimo medalju. Igramo protiv Španije za treće mjesto i nadam se da ćemo još jednom pokazati da imamo karakter i odigrati najbolje što možemo. Trenirali smo sa Špancima i dobro ih poznajemo. Nema tu neke velike pripreme, samo moramo psihološki da se vratimo. Došli smo da osvojimo zlato i ovaj poraz nam nije lak, bez obzira na to što su u pitanju Mediteranske igre", dodao je Vujasinović.

Srbija će se za bronzanu medalju boriti protiv Španije u četvrtak, 3. septembra, od 12 časova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!