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Dramatičan poraz Srbije od Italije: Vaterpolisti u finišu ostali bez finala Mediteranskih igara

Dramatičan poraz Srbije od Italije: Vaterpolisti u finišu ostali bez finala Mediteranskih igara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije u vaterpolu poražena je od Italije 10:11 u polufinalu Mediteranskih igara, a isključenje Vasilija Martinovića značajno je uticalo na ishod meča.

Vaterpolisti Srbije izgubili od Italije u polufinalu Mediteranskih igara Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije u vaterpolu izgubila je od Italije 10:11 (1:3, 6:2, 0:3, 3:3), u polufinalu Mediteranskih igara u Tarantu. Izabranici selektora Vladimira Vujasinovića pali su u borbi za polufinale, iako su u drugoj četvrtini postigli čak šest golova i riješili je u svoju korist 6:2. Italijani su potom uzvratili u nastavku, a srpski tim je imao niz pritužbi na suđenje. Prije svega zbog isključenja Vasilija Martinovića, najboljeg igrača turnira.

"Polufinalni duel obilježio je i veliki broj spornih sudijskih odluka na štetu Srbije, koje su u značajnoj mjeri uticale na tok i konačan ishod utakmice", saopštio je Srpski vaterpolo savez.

"Posebno se izdvaja isključenje Vasilija Martinovića, najboljeg igrača turnira, zbog kojeg su Delfini u ključnim trenucima ostali bez jednog od glavnih nosilaca igre. Uz neujednačen sudijski kriterijum i više nedosuđenih prekršaja nad srpskim vaterpolistima, naš tim je u dramatičnoj završnici bio suočen sa dodatno otežanim okolnostima", naglašeno je u izvještaju na sajtu saveza.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Viktor Urošević sa četiri gola, dok je Vasilije Martinović postigao tri. Po jednom su se u strelce upisali Dušan Trtović, Đorđe Vučinić i Bogdan Gavrilović. Golman Milan Glušac je odigrao cijeli meč i zabilježio sedam odbrana.

Srbija će se za bronzanu medalju boriti protiv Španije u četvrtak, 3. septembra, od 12 časova.

  • Italija – Srbija 11:10 (3:1, 2:6, 3:0, 3:3)
  • ITALIJA: De Mikelis, Kasija 2, Mladošić, Alfonso Poso, Okione, Pačalijev, Ferero 4, Gulota 1, Joki Grata 2, A. Kondemi, F. Kondemi, Karnezeki 2, Ico, Balčarini. Selektor: Alesandro Kampanja.
  • SRBIJA: Glušac, Pljevančić, Stanojević, Urošević 4, Trtović 1, Milojević, Vučinić 1, Dimitrijević, Božović, Martinović 3, Gavrilović 1, Mišović, Čonkić. Selektor: Vladimir Vujasinović.
  • Igrač više: Srbija 5/10, Italija 6/13.
  • Peterci: Srbija 2/2, Italija 1/1.
  • Sudije: Maksim Gerasimov (Velika Britanija), Spiridon Ahladiotis (Grčka).

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Tagovi

Vaterpolo Srbija Mediteranske igre

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