Održano prvenstvo BiH u konjičkom sportu u Visokom

Konjički klub Visoko u nedjelju je bio domaćin prvenstva Bosne i Hercegovine u paradresurnom i dresurnom jahanju "Memorijal Emin Muratović 2026".

Izvor: Konjički klub Visoko promo

Ovo prvenstvo nosi ime po prerano preminulom Eminu Muratoviću, jednom od najznačajnih ljudi konjičkog sporta u BiH, koji je bio alfa i omega kluba Pegasos.

Organizatori su poručili da je ovaj memorijal način da mu se zahvale, da se njegovo ime izgovara s poštovanjem i da se generacijama koje dolaze govori o čovjeku zbog kojeg su se okupili na prvenstvu.

U njegovu čast, a prema odluci kluba Pegasos, uvedeno je i posebno priznanje pasmini Bosansko-arapskog konja. Ovogodišnji dobitnik ovog priznanja je grlo Ahat iz Pegasosa.

U paradresurnom jahanju nastupila je Esma Zajmović sa grlom Argo (Konjički klub Pegasos) te je osvojila 60.49 posto bodova, te je tako postala državna prvakinja.

U kategoriji mladi konji od četiri do sedam godina najuspješnija je bila članica Pegasosa Arnela Kadrispahić sa grlom Rima (pet godina) i 62.60 posto bodova. Drugo mjesto osvojila je Nađa Imamović (Konjički klub Vilenjak) s grlom Gong (četiri godine), osvojivši 60.60 posto bodova, dok je bronza pripala Naidi Hadžiahmić (Konjički klub Visoko) sa grlom Arabia (šest godina) i 56.40 posto osvojenih bodova.

U prvenstvu kod djece prvakinja BiH je postala Esma Hajrić (Visoko) sa grlom Sakramento Doro i 69.80 posto osvojenih bodova. Srebro je pripali Dalal Dedović (Bosna) sa grlom Lunar Eklipse i 63.60 posto bodova, dok je bronzana završila Hana Mehmedagić sa grlom Hanan i 63.20 posto osvojenih bodova.

Izvor: Konjički klub Visoko promo

Šampionka BiH u kategoriji juniora je Adna Grobović (Pegasos) sa grlom Ahat i 63.1 posto osvojenih bodova. Srebro je pripalo Alini Mrkulić (Bosna) sa grlom Lunar Eclipse i 60.4 posto osvojenih bodova, dok je treće mjesto osvojila Nađa Imamović (Vilenjak) sa grlom Wiesse Dune i 58.65 posto osvojenih bodova.

U kategoriji seniorki državna prvakinja je postala Sara Čehajić (Visoko) sa grlom Sacramento Doro i 58.15 posto osvojenih bodova, dok je srebro pripalo Ejni Malagić (Pegasos) sa grlom Ahat i 57.05 posto osvojenih bodova.

Nakon toga uslijedila je Otvorena utakmica X4, a prvoplasirani je bio Muhamed Fatih Čehajić (Visoko) sa grlom Sansal i 63.3 posto bodova. Druga je bila Lana Mujezinović (Pegasos) sa grlom Argo i 62.3 posto bodova, dok je treća završila Iman Imamagić (Visoko) sa grlom Arabia i 62.1 posto bodova.

Na otvorenoj utakmici E4 za mlađe od 16 godina zlato je pripalo Hani Mehmedagić (Visoko) sa grlom Hanan i 68.7 posto bodova. Druga je bila Nađa Hodžić (Hidalgo) sa grlom Gavran i 65.8 posto bodova, a treći Isa Muratović (Pegasus) sa grlom Anuk i 60 posto bodova.

U kategoriji stariji od 16 godina najuspješnija je bila Iman Krupalija (Visoko) sa grlom Sansal i 65.1 posto bodova, dok je srebro pripalo Adni Grobović (Pegasos) sa grlom Anuk i 63 posto bodova. Treće mjesto osvojila je Nađa Alijagić (Hidalgo) sa grlom Shiraz i 58.1 posto bodova.

Na otvorenoj utakmici A4 u kategoriji djece zlato je osvojila Ajša Kazazović (Basquil) sa grlom Edi i 64.60 posto bodova, dok je srebro pripalo Eni Pavić (Pegasos) sa grlom Argo i 57.3 posto bodova.

U kategoriji starijih od 16 godina prvo mjesto osvojila Ejna Malagić (Pegasos) sa grlom Anuk i 68.4 posto bodova. Srebro je pripalo Emini Talić (Hidalgo) sa grlom Al Rabia i 57.75 posto bodova, a bronza Nađi Imamović (Vilenjak) sa grlom Weisse Dune i 54.6 posto bodova.

U ekipnoj konkurenciji najuspješniji je Konjički klub Visoko, drugi je Konjički klub Bosna, a treći Konjički klub Pegasos.

(MONDO)