Željezničar i Sarajevo danas u Doboju i Mostaru žele da sustignu Borac

U nedjelju su na rasporedu još dvije utakmice sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/FK Željezničar

Poslije sinoćnje pobjede Borca nad Zrinjskim (1:0) na Gradskom stadionu, banjalučki tim je smanjio zaostatak za vodećim "plemićima" na pet bodova razlike uz meč manje, pa će danas sarajevski rivali, Željezničar i Sarajevo, na gostovanjima imati zadatak da sustignu izabranike Vinka Marinovića na prvenstvenoj tabeli.

Željo će od 18.30 biti gost dobojske Sloge, dok će tim Zorana Zekića u večernjem terminu (20.45) na noge uzdrmanom Veležu, koji je ostao bez trenera Ibre Rahimića.

Umjesto dosadašnjeg stratega "rođenih", koji je napustio klupu zbog lošeg starta sezone, mostarsku ekipu će voditi Banjalučanin Darko Maletić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Velež je na šest dosadašnjih mečeva osvojio samo četiri boda, pa mu gori pod nogama, dok će ekipa sa "Koševa" biti osokoljena pobjedom nad Borcem u prethodnom kolu, ali i motivisana da s eventualna tri boda sustigne Banjalučane na drugom mjestu na tabeli.

Slično razmišljaju i na "Grbavici", gdje je Željo pod vođstvom novog trenera Davida Muslere, nadigrao Sarajevo u gradskom derbiju, a prethodno i mostarski Velež, pa sa dosta samopouzdanja dolaze u Doboj.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Naravno, neće im biti lako protiv izabranika Perice Ognjenovića, koji su takođe ove sezone pokazali da se mogu "nositi" protiv svih, a dodatno žele da potvrde gostujući trijumf nad Radnikom u Bijeljini u prošlom kolu (1:2).







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(MONDO)