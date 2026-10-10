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Karlos Alkaraz pustio brkove i postao senzacija: "Izgubio sam opkladu"

Karlos Alkaraz pustio brkove i postao senzacija: "Izgubio sam opkladu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Španac Karlos Alkaraz je ponovo promijenio imidž, ali ima dobar razlog za to.

Karlos Alkaraz pustio brkove Izvor: X/Tiempo De Tenis

Poslije osvajanja turnira u Tokiju, španski teniser Karlos Alkaraz nastavio je u pobjedničkom ritmu i u Šangaju, gdje je u dva seta slavio protiv Huana Manuela Serundola sa 6:3, 6:3. Osim rutinske partije, u prvom planu je bio njegov novi imidž.

Sedmostruki grend slem šampion je prije nekog vremena pustio dugu kosu, a sada je odlučio da pusti i brkove, što je oduševilo jedan dio teniskih fanova. Poslije meča je morao da objašnjava odakle mu ovakva ideja.

"To je opklada koja ostaje na snazi za ovu nedjelju. Oduvijek sam želio da bar jednom izađem na teren sa brkovima, pa smo prije Tokija rekli: 'Ako osvojim turnir, svi ćemo pustiti brkove za nastup u Šangaju'", otkrio je harizmatični Španac.

Odakle sad košarkaški autfit?

Alkaraz je ponovo bio odjeven u košarkašku opremu koju je nosio na US openu kada se vratio tenisu nakon četvoromjesečne pauze zbog povrede zgloba.

"Ako se osjećate dobro u onome što nosite, u odjeći i stilu, mislim da je to mnogo bolje. Samopouzdanje je prilično visoko i osjećate se bolje kada izađete na teren", rekao je Španac i priznao da je zadovoljan premijerom u Šangaju:

"Mislim da je moj nivo igre bio zaista veoma dobar. Prvi meč na svakom turniru nikada nije lak. Uslovi su zaista drugačiji, prilično drugačiji u odnosu na Tokio. Ovdje sam imao samo dva dana za prilagođavanje. Nisam trenirao na Centralnom terenu, tako da sam jednostavno izašao na teren pokušavajući da osjetim njegovu brzinu i uslove, i trudio se da odigram najbolje što mogu", zaključio je.

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Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis brkovi

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