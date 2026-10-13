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Holandija ne pušta najbolje Ruskinje u zemlji: Svjetska šampionka ne smije prođe granicu

Holandija ne pušta najbolje Ruskinje u zemlji: Svjetska šampionka ne smije prođe granicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vodeće ruske gimnastičarke, uključujući svjetsku šampionku, nisu dobile vize za SP u Holandiji. Odluka izaziva političke tenzije u Moskvi.

Angelina Melnikova Izvor: Shutterstock/Michele Morrone

Ruska gimnastička federacija saopštila je da su holandske vlasti odbile vize trima najboljim gimnastičarkama za učešće na Svjetskom prvenstvu koje počinje u subotu u Roterdamu.

Vize su uskraćene svjetskoj šampionki u višeboju iz 2021. i 2025. Angelini Melnikovoj, osvajačici ekipnog olimpijskog zlata iz Tokija Viktoriji Listunovoj, kao i vicešampionki Evrope u višeboju iz 2026. Ani Kalmikovoj, navode iz federacije.

Ruska federacija je najavila da planira da uloži žalbu Međunarodnom olimpijskom komitetu i Međunarodnoj gimnastičkoj federaciji. Pored tri navedene (i odbijene) takmičarke, još petoro ruskih gimnastičara čeka odluku o zahtjevima za vizu.

Ranije u utorak, ruska novinska agencija Tas prenijela je da je još četvoro ruskih takmičara - tri muškarca i jedna žena - sletjelo u Holandiju nakon što su dobili vize. Svjetsko prvenstvo u Roterdamu počinje u subotu prvim danom muških kvalifikacija. Ženske kvalifikacije startuju u nedjelju, dok je nastup ruskih gimnastičarki bio planiran za ponedjeljak.

Izvor: Shutterstock/Michele Morrone

Ministar sporta: Vrhunski sport nema šta da traži u Evropi

Ruski ministar sporta i predsjednik Ruskog olimpijskog komiteta Mihail Degtjarjov izrazio je ogorčenje odlukom holandskih vlasti da uskrate vize vodećim takmičarkama ruske reprezentacije u sportskoj gimnastici - Angelini Melnikovoj, Viktoriji Listunovoj i Ani Kalmikovoj.

"Politički motivisano odbijanje viza ruskim gimnastičarkama od strane Holandije još jednom pokazuje da vrhunski sport nema šta da traži u Evropi. Organizatorima koji nisu sposobni da obezbijede ravnopravan pristup takmičarima ne bi trebalo povjeravati održavanje međunarodnih turnira", rekao je Degtjarjov.

Zbog odbijenice holandske ambasade, one će propustiti važno takmičenje na kojem će se dijeliti prve kvalifikacione norme za Olimpijske igre 2028. godine.

Javno podržale rusku vojsku u Ukrajini

Gimnastičarke Melnikova i Listunova su ranije javno podržale rusku agresiju na Ukrajinu, dok je Ana Kalmikova kao sportistkinja registrovana u klubu koji je direktno povezan sa ruskom vojskom ili bezbjednosnim strukturama.

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Tagovi

gimnastika Rusija Holandija

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