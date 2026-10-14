Novi Rafa napravio skandal: Opsovao skupljača loptica, pa se svađao sa sudijom

Mladi španski teniser Rafael Hodar napravio je haos na turniru u Šangaju i psovao je skupljača loptica zbog čega je dobio opomenu
Rafael Hodar (20) predstavlja budućnost svjetskog tenisa i nekoga ko bi mogao da ima dosta uspjeha. Međutim, njegovo ponašanje je zabrinjavajuće. Nije prvi put da mu se dešava tako nešto, tako je na turniru u Šangaju opsovao dječaka koji skuplja loptice. Obratio mu se na nepristojan način.
Uradio je to na španskom, sudija u stolici Džimi Pinoargote je sve to razumio i odmah ga je kaznio, dao mu je opomenu. Umjesto da prihvati, da se izvini i da nastavi dalje, Rafa je ušao u raspravu sa sudijom.
- Hodar: Daj mi jeb**i peškir, čovječe.
- Sudija: Rafa Hodar, upozorenje.
- Hodar: Čovječe, daješ mi upozorenje...
- Sudija: Razumijem te, ali tako ne smiješ da se ponašaš. Traži od mene, ja ću da mu se obratim.
- Hodar: Ali, nisam mu rekao ništa loše. Evo, reci mi šta sam mu rekao.
- Sudija: Neću da ponavljam šta si rekao. Ti dobro znaš šta si izgovorio. Ne želim da ponovim to. Ne razgovaramo tako sa njima.
- Hodar: Igramo sat i deset minuta, čovječe. Kreće se presporo, rekao sam mu to i ti mi daš upozorenje. Nevjerovatno, vidi se da nisi na terenu.
https://t.co/avgrj7Ts95— GRvideos (@grvideos3)October 14, 2026
Hodar prijeti Đokoviću
Rafa Hodar je pobijedio Botika van de Zandshulpa poslije preokreta i prošao u četvrtfinale turnira u Šangaju. To je loša vijest i za Novaka Đokovića. Zašto? Zbog Završnog mastersa u Torinu.
Španac je sada prišao Srbinu i ima 2.709 bodova, dok je Đoković ispred sa 2.840. Osmo mjesto koje vodi u Torino trenutno drži Aleks de Minor sa 2.880 bodova i njega čeka duel sa Sašom Zverevom u četvrtfinalu.