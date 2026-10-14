logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi Rafa napravio skandal: Opsovao skupljača loptica, pa se svađao sa sudijom

Novi Rafa napravio skandal: Opsovao skupljača loptica, pa se svađao sa sudijom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mladi španski teniser Rafael Hodar napravio je haos na turniru u Šangaju i psovao je skupljača loptica zbog čega je dobio opomenu

Rafael Hodar svađao se sa sakupljačem loptica i sudijom Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rafael Hodar (20) predstavlja budućnost svjetskog tenisa i nekoga ko bi mogao da ima dosta uspjeha. Međutim, njegovo ponašanje je zabrinjavajuće. Nije prvi put da mu se dešava tako nešto, tako je na turniru u Šangaju opsovao dječaka koji skuplja loptice. Obratio mu se na nepristojan način.

Uradio je to na španskom, sudija u stolici Džimi Pinoargote je sve to razumio i odmah ga je kaznio, dao mu je opomenu. Umjesto da prihvati, da se izvini i da nastavi dalje, Rafa je ušao u raspravu sa sudijom.

  • Hodar: Daj mi jeb**i peškir, čovječe.
  • Sudija: Rafa Hodar, upozorenje.
  • Hodar: Čovječe, daješ mi upozorenje...
  • Sudija: Razumijem te, ali tako ne smiješ da se ponašaš. Traži od mene, ja ću da mu se obratim.
  • Hodar: Ali, nisam mu rekao ništa loše. Evo, reci mi šta sam mu rekao.
  • Sudija: Neću da ponavljam šta si rekao. Ti dobro znaš šta si izgovorio. Ne želim da ponovim to. Ne razgovaramo tako sa njima.
  • Hodar: Igramo sat i deset minuta, čovječe. Kreće se presporo, rekao sam mu to i ti mi daš upozorenje. Nevjerovatno, vidi se da nisi na terenu.

Hodar prijeti Đokoviću

Rafa Hodar je pobijedio Botika van de Zandshulpa poslije preokreta i prošao u četvrtfinale turnira u Šangaju. To je loša vijest i za Novaka Đokovića. Zašto? Zbog Završnog mastersa u Torinu.

Španac je sada prišao Srbinu i ima 2.709 bodova, dok je Đoković ispred sa 2.840. Osmo mjesto koje vodi u Torino trenutno drži Aleks de Minor sa 2.880 bodova i njega čeka duel sa Sašom Zverevom u četvrtfinalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rafael Hodar Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC