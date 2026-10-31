Rafael Hodar režirao tenisko čudo za 287 dana: Nisu mu blizu ni Đoković, ni Nadal, ni Alkaraz

Španski teniser Rafael Hodar ispisao je istoriju na ATP turu.

Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je mladi španski teniser Rafael Hodar doživio poraz od Valentina Vašeroa u osmini turnira u Bazelu, od ponedjeljka će prvi put u karijeri biti među Top 10 igrača na ATP listi.

To nije sve, on će ispisati istoriju "bijelog sporta" kao igrač kome je bilo potrebno najmanje vremena od debija na ATP turu, do plasmana među 10 najboljih, što je tačno 287 dana.

Prethodnom rekorderu Gustavu Kuertenu bila su potrebno 462 dana, što je ogromna razlika od čak 176 dana.

Kako je Hodar stigao do Top 10?

Hodar je 2026. godinu započeo na 168. mjestu. Deset mjeseci kasnije, nalazi se među 10 najboljih, a pred njim su još tri velika turnira - masters u Parizu, Završni ATP turnir (blizu je plasmana) i Završni turnir Dejvis kupa u Bolonji.

Sve je počelo u januaru od Kanbere gdje je osvojio titulu, da bi slavio i u Marakešu na turniru iz Serije 250, stigao je do nekoliko polufinala na velikim turnirima, a u vrh ga je lansiralo finale u Šangaju gdje je izgubio od Alehandra Davidoviča Fokine.

Gdje su Nadal, Alkaraz i Đoković?

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Hodarovi rezultati se najprije porede sa njegovim sunarodnicima Rafaelom Nadalom i Karlosem Alkarazom, ali je njima trebalo znatno više vremena da se probiju u Top 10. Jesu to učinili sa manje godina, ali je vlasniku 22 grend slem titule trebalo više od tri godine da dođe do 10 najboljih, a Alkarazu oko dvije.

Ako uzmemo u obzir rezultate najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, ni on nije blizu Hodaru po ovom podvigu, pošto mu je takođe trebalo oko dvije godine da se domogne elitnog društva.