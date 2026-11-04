"Dugo sam razmišljala o svemu..." Dvostruka olimpijska šampionka šokirala navijače!

Dvostruka olimpijska šampionka Mišel Gizin završila je karijeru u alpskom skijanju, 11 mjeseci nakon teškog pada tokom treninga.

Izvor: Klaus Pressberger / AFP / Profimedia

Tridesetdvogodišnja švajcarska skijašica Mišel Gizin osvojila je zlatnu medalju u alpskoj kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama 2018. godine u Pjongčangu, a četiri godine kasnije u Pekingu odbranila je titulu. Na Igrama u Kini osvojila je i bronzanu medalju u superveleslalomu.

Gizin je u decembru prošle godine doživjela težak pad tokom treninga spusta u Sent Moricu, kada je zadobila povrede vrata, koljena i ručnog zgloba. Tada je najavila da će odluku o nastavku karijere donijeti tek nakon povratka na snijeg i ponovnog početka treninga.

"Dugo sam razmišljala o svemu. Ipak, danas sam veoma srećna i radujem se svemu što me očekuje u budućnosti", izjavila je Gizin.

Ona se tokom ljetne pauze udala za italijanskog skijaša Luku De Aliprandinija, osvajača srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u veleslalomu.

Gizin je debitovala u Svjetskom kupu u sezoni 2012/13, takmičeći se u slalomu, u vrokeme kada je njena starija sestra Dominik Gizin već bila jedna od vodećih švajcarskih skijašica. Dominik je 2014. godine osvojila olimpijsko zlato u spustu u Sočiju, podijelivši prvo mjesto sa Slovenkom Tinom Maze.

Mišel Gizin završava karijeru kao jedna od retkih skijašica koja se uspješno takmičila u svim disciplinama alpskog skijanja. Pored tri olimpijske, osvojila je i dvije medalje u alpskoj kombinaciji na svjetskim prvenstvima, jednu pobjedu u trci Svjetskog kupa u slalomu i ukupno 21 plasman na pobjedničko postolje.

Prvu medalju na velikim takmičenjima osvojila je 2017. godine, kada je na Svjetskom prvenstvu u Sent Moricu stigla do srebra u alpskoj kombinaciji. Upravo na tom mjestu, gdje je ostvarila jedan od najvećih uspjeha u karijeri, praktično je završila i svoju takmičarsku priču.

"Kada sam se u septembru vratila u Sent Moric, osjetila sam ogromnu zahvalnost – zbog svog zdravlja, ali posebno zbog svih divnih trenutaka koje sam imala priliku da doživim tokom duge karijere", poručila je švajcarska skijašica.

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