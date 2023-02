Ova sedmica je u znaku broja šest: Numerolog otkriva šta to znači

Ova nedjelja je počela u broju šest, a numerolog i astrolog Stefan Dragojlović otkriva šta nam donosi.

Ova nedjelja je u broju šest, a sve ljubitelje astrologije zanima jedno: kome sve teče glatko, a ko mora tri puta da mjeri, a jednom da siječe. Astrolog i numerolog Stefan Dragojlović je u emisiji "150 minuta" na Prvoj otkrio da je ovo nedjelja ljubavi, ali to ne znači nužno da će sve blistati i cvjetati. Svi problemi mogu da izbiju na površinu, ali će sve na kraju nedjelje imati pozitivan ishod - zahvaljujući petku.

"Šestica je vrlo specifičan broj, sastoji se iz dvije trojke. Ona jeste ljubav, emocija, pokloni, darovi, period kada treba da iznenadimo voljenu osobu, izvedemo roditelje na ručak, brinemo o bakama i dekama. Šestica ima simboliku služenja, ali u znak zahvalnosti, pomaganja, brige i njege. To je nedjelja kada treba da odemo u bioskop, pozorište ili da se ponovimo garderobom. Treba i da raščistimo odnose sa ljudima. Mračna stranice šestica mogu da budu zamjeranja i osjećaj krivice", rekao je Dragojlović i objasnio:

"Šestica iznese sve ono što je u našoj podsvjesti. Dakle, sve izlazi na površinu. Ja kad napomenem da je to nedjelja ljubavi, a klijentkinja mi kaže da se posvađala sa mužem, pita me: 'Gdje je tu ljubav?'. To znači da nešto niste raščistili, nego ste potiskivali, a šestica sve pokazuje - da li je dobra ili loša situacija. U astrologiji ne postoji ništa loše, samo da li naučimo lekciju ili ne. Ako je ne naučimo, onda smo ponavljači", rekao je numerolog.

Ukoliko budete osjećali nervozu danas, sutra ili prekosutra, ne brinite. Petak će popraviti raspoloženje.

"Ako su sada loši aspketi, ako dođe do disbalansa, na kraju je suština pomiriti se. Venera vlada znakom Vage, a ona je balans. Treba da izbalansiramo odnose i da nemamo potisnute emocije. Ove nedjelje treba obratiti pažnju na to ko vam ulazi u kuću i izbjegavati ljude za koje se sumnja da pričaju negativno", rekao je Dragojlović i dodao:

"Ove sedmice je petak čudotvoran dan. Sve što budete mogli da završite, a da vi odlučujete, neka to bude petak, pogotovo od 12 popodne do 18 časova. To su sati sreće i izobilja, sve ćemo tad lako moći da riješimo. Ovo se naročito odnosi na važne stvari, ako neko ima neku intervenciju, razgovor za posao ili važan satanak. Ovo je nedjelja pozitivnih ishoda. Sva tenzija će nestati do petka, naredna tri dana su malo teška, tenzična, napeta. Sastoje se iz nekih karmičkih kodova, ali petak će sve okrenuti. Najbitnije je da budete u ljubavi".

