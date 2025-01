Sve počinje u martu: Najvažniji astrološki događaji u 2025.

Astrologija otkriva najvažnije događaje u 2025. godini prema horoskopu!

Izvor: Shutterstock

Retrogradni Merkur pomoći će nam da se nosimo sa starim problemima, Jupiter u Raku staviće akcenat na stvaranje kućnog komfora, a retrogradna Venera otvoriće novo poglavlje u našim ličnim životima. Donosimo ključne astrološke događaje 2025. prema horoskopu!

14. mart - pomračenje Mjeseca u Djevici

Pogodan je za organizovanje svega na policama - ne samo u ormaru, već i u životu. Vaša produktivnost biće najbolja! Za jedan dan moći ćete da uradite više nego za mjesec dana. S druge strane, važno je da odvojite vrijeme za odmor i sport, jer su pomračenja Mjeseca povezana sa zdravljem.

29. mart - pomračenje Sunca u Ovnu

Pod uticajem Marsa postaćete ljuti. Ako možete da se oduprete svim impulsima da zalupite vratima i ostavite ili izbacite ono što se dugo nakupljalo u vama, čeka vas nagrada. Sva energija biće usmjerena ka postizanju ciljeva - glavna stvar je da ih jasno formulišete.

15. mart - 7. april

Retrogradno kretanje planete počeće u Ovnu i završiće u Ribama. Na početku retrogradnosti očekujte impulsivne postupke i preteranu narav. Zatim, kako Merkur prelazi u Ribe, on preuzima introspektivnu i osjetljiviju energiju. Snovi i stara sjećanja mogu ponovo da se pojave i to s razlogom.

18. jul - 11. avgust

Retrogradni Merkur prelazi u Lava, naglašavajući samoizražavanje, kreativnost i ljubav. Ovo je vrijeme da razmislite o tome kako se predstavljate svijetu i šta tražite. Pazite na previše dramatične reakcije ili nesporazume, posebno u romantičnim stvarima. Iskoristite ovo retrogradno vrijeme da se vratite hobijima koji vam donose radost i pokreću vašu kreativnost.

7. septembar - pomračenje Mjeseca u Ribama

Možda smo privučeni da istražujemo svoju duhovnost, slušamo svoju intuiciju, ulazimo u našu podsvijest i otkrivamo skrivene istine. S jedne strane, samosvijest se povećava - počinjemo da bolje razumijemo sebe. S druge strane, osjetljivost se pogoršava, a moguća je i bolna reakcija na obične stvari.

21. septembar - pomračenje Sunca u Djevici

Ovo je snažan trenutak za ličnu transformaciju i samospoznaju. Možda ćete osjetiti potrebu da promijenite svoj životni stil, zdravlje, pa čak i izgled. Postavite jasne namjere - šta želite da postignete? Zapišite konkretne ciljeve i želje koje želite da ostvarite.

9 - 29. novembar

Posljednja retrogradnost godine počinje u intenzivnoj Škorpiji, a zatim prelazi u diplomatsku Vagu. Energija Škorpije iznosi tajne na vidjelo, podstičući duboku introspekciju, transformaciju i suočavanje sa neriješenim pitanjima. Kada Merkur pređe u Vagu, fokus se pomjera na partnerstvo, ravnotežu i harmoniju. Vjerovatno će doći do nesporazuma u ​​odnosima, ugovorima i pregovorima, što zahtijeva pažljiv dijalog i informisane odluke.

Retrogradni Merkur

O, zloglasni retrogradni Merkur! Ohrabrujuće je da ćemo 2025. godine imati samo tri ciklusa u kojima tehnologija može da zakaže, oni oko nas da nas pogrešno razumiju, a planovi s vremena na vrijeme propadnu. Istovremeno, svaki retro period Merkura je prilika za usporavanje i razmišljanje. Iskoristite ovo vrijeme da se vratite na stare projekte ili prošle veze. Prihvatite spor tempo i cijenite trenutke jasnoće koji nastaju usred haosa.

Retrogradna Venera

Svakih 18 mjeseci Venera počinje svoje retrogradno kretanje. Ovaj period označava prelazak planete ljubavi i ljepote iz stanja "večernje zvijezde", vidljive na nebu u sumrak, u stanje "jutarnje zvijezde", vidljive neposredno prije zore. Sada je vrijeme da se oprostite od veza koje vam više ne služe i počnete da pišete sljedeće poglavlje svoje ljubavne priče.

Astro događaj održaće se od 1. marta do 12. aprila u znacima Ovna i Riba. Možda ćete otkriti da ono što ste mislili da je važno, zapravo nije. S druge strane, stvari koje ste ranije zanemarili, postaju sve važnije. Ne radi se samo o romantičnim vezama, već i o načinu na koji komunicirate sa prijateljima, porodicom, pa čak i o vašem samopouzdanju.

Jupiter u Raku

Od 9. juna 2025. do 30. juna 2026. planeta velike sreće krstariće osjetljivim i njegujućim znakom Raka, donoseći svima snažnu priliku za lični i emocionalni rast. Jupiter u Raku vas podstiče da se ponovo povežete sa porodicom, fokusirate se na život u kući i ojačate vaše najbliže veze. Ovo je vrijeme da date prioritet vašem emocionalnom blagostanju, tražeći udobnost i sigurnost u ljudima i mjestima koje nazivate domom. U odnosima, Jupiter će vas inspirisati da se duboko i autentično povežete. Ovo je fantastična godina za ljubav i prijateljstvo! Oni koji žele da zasnuju porodicu ili pronađu stabilnost u vezi, naći će uspjeh.

Saturn u Ovnu

Od 25. maja do 1. septembra, Saturn boravi u Ovnu, a zatim se vraća u Ribe. Kada je Saturn u Ribama, praćenje vaših snova dolazi do izražaja. Planeta discipline, strukture i odgovornosti pomaže vam da pronađete alate da to postignete. U Ovnu, ona podstiče lični rast kroz istrajnost. Svako će moći da preispita svoje ambicije i prioritete i fokusira se na dugoročan uspjeh.

Ovo je takođe vrijeme za prevazilaženje straha da niste dovoljno jaki ili da ne budete prvi. To ograničava vaše iskustvo jer možete da odbijete da se takmičite ili izbjegnete aktivnosti u kojima rizikujete da ispadnete nesposobni. Saturn će pokazati da ovo iskustvo može da bude divno ako uživate u procesu umjesto da brinete o briljantnim rezultatima.

Pluton u Vodoliji

U 2025. godini, Pluton će nastaviti svoje putovanje kroz Vodoliju, horoskopski znak poznat po povezanosti sa inovacijama, tehnologijom i društvenim promjenama. Očekujte dalja tehnološka otkrića, brz razvoj vještačke inteligencije i digitalizacije. Transformativna energija Plutona ne podstiče nesmetan i postepen napredak, ona promoviše revolucionarne prodore.

Za pojedince, 2025. je vrijeme da ostanu otvoreni za promjene. Bilo da se radi o usvajanju novih tehnologija, preuzimanju novih projekata ili ponovnom razmišljanju o ličnim uvjerenjima, energija Plutona u Vodoliji vas podstiče da evoluirate i doprinosite većem dobru. Prihvatanjem svih ovih promjena, možete da pomognete u izgradnji budućnosti koja odgovara duhu Vodolije.

(MONDO)