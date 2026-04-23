Veliki mjesečni horoskop za maj 2026: Mjesec životnih odluka, vrijeme za finansijski reset i nove ljubavne početke

Pročitajte mjesečni horoskop za maj 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Shutterstock/Peshkova

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za maj 2026. godine vas upozorava da će se vaša navika da kupujete brzinom svjetlosti ovog mjeseca sudariti sa surovom realnošću. Čim vaša vladajuća planeta Mars 18. maja pređe u sporog Bika, vaš fokus se pomjera sa kvantiteta na kvalitet. Odjednom ćete poželjeti da osvježite garderobu ili da kupite onaj teški luksuz koji će služiti više od jedne sezone. Prva dekada maja idealna je za zatvaranje starih rata i kredita, dok je impulsivne troškove na osnovu emocija, bolje da stavite na pauzu.

Ljubav

Zaboravite na naviku da osvajate tvrđave jer je u ovom maju vaša strategija - čekanje. Dok drugi aktivno skroluju profile po aplikacijama za upoznavanje, vama je bolje da usporite i pustite da potencijalni partner sam stane u red. Uticaj Punog Mjeseca u Škorpiji 1. maja učiniće vašu auru magnetičnom i zastrašujuće privlačnom. Bliže 18. u mjesecu, kada vaš vladar Mars lijeno ušeta u znak Bika, strasti u stabilnim vezama mogu malo da se stišaju i zamjene željom da večeri provodite pod ćebetom, uz dostavu omiljene hrane. Umjesto da partneru pravite scene ljubomore zarad adrenalina, usmjerite tu probuđenu čulnu energiju na masažu uz svijeće.

Zdravlje

Trčati brže od vjetra vaša je fabrička osnovna postavka, ali 1. maja pun Mjesec u Škorpiji povući će ručnu kočnicu i zahtijevati globalni detoks. Kada 18. maja vaš vladar Mars sklizne u znak Bika, tijelo će samo zatražiti sporije pokrete. Umjesto uobičajenog espresa ujutru ubacite toplu vodu sa limunom.

BIK

Novac

Mlad Mjesec u vašem znaku 16. maja pokreće izuzetno snažan ciklus obnove novčane energije. Želite da tražite povišicu? Uradite to sada. Maštate o skupocjenom nakitu ili parfemu? Merkur u vašem sazviježđu pobrinuće se da pronađete idealnu varijantu uz prijatan popust. Vaša težnja ka luksuzu biće opravdana, jer su sada kupovine ulaganje u vaše samopouzdanje. Usmjerite dio uvećanih prihoda na ono o čemu dugo razmišljate. Vaš zemljani element obožava kada novac lijepo leži u novčaniku, ali i kada radi za vas.

Ljubav

Ovo je vaš zvanični mjesec apsolutnog trijumfa na ljubavnom polju! Mlad Mjesec u vašem znaku 16. maja resetuje vaš privatni život i daje vam šansu da upoznate osobu čije će se vrijednosti savršeno poklopiti sa vašima. Ako vam je srce već zauzeto, spremite se za nalet osjećanja. Tranzit Merkura i Marsa preko vaše teritorije pomoći će da se probudi baš ona iskra koja vam već dugo nedostaje.

Zdravlje

Mlad Mjesec je izuzetno snažna tačka za početak bilo kojih navika zdravog života, bilo da je riječ o odricanju od šećera ili godišnje članarine za jogu. Sa dolaskom Merkura u vaše sazviježđe 3. maja posebnu pažnju treba da posvetite zoni vrata i grla. Mogu da se jave stari mišićni bolovi od sjedenja za laptopom.

BLIZANCI

Novac

Maraton kupovine počinje odmah od prvog dana, jer planeta ljepote i novca, Venera, do 19. maja gostuje na vašoj teritoriji. Želja da probate sve i odmah može da odigra zlu šalu sa stanjem na računu, naročito kada 21. maja u vaš znak uđe i Sunce. Da se krajem mjeseca ne biste našli u situaciji u kojoj ne znate šta da radite, postavite čvrst limit za kategoriju "zabave". A prije plaćanja još jednog maratona želja, iskreno se zapitajte da li ćete zaista naći vrijeme da sve to i iskoristite.

Ljubav

Do 19. maja planeta ljubavi, Venera, gostuje u vašem znaku i pretvara vas u glavnog zavodnika Zodijaka. Vaš telefon će se usijati od notifikacija, sastanci će se nizati jedan za drugim, a vaše duhovito izražavanje omogućiće vam da osvojite čak i najtvrdokornije osobe. Ako ste u stabilnoj vezi ili braku, sa prelaskom Sunca u vaše sazviježđe 21. maja, počinje period beskrajnih razgovora o zajedničkom planiranju odmora, koji vas uzbuđuje više od bilo kakvih predigri. Potrudite se da ne djelite prazna obećanja pod talasom euforije, kako vam krajem meseca ne bi zatrebalo da se povlačite u tišini.

Zdravlje

Vaš nervni sistem ovog mjeseca podsjeća na stotinu otvorenih tabova. Dok vas Venera do 19. maja mami da probate sve, prelazak Sunca u vaš znak 21. maja može da donese mentalno preopterećenje koje prelazi u nesanicu. Vaša pluća vape za kiseonikom, pa je bolje da zagušljive sale zamijenite trčanjem ili aktivnim šetnjama na svježem vazduhu.

RAK

Novac

Mjesečni horoskop za maj 2026. godine donosi želju da se povučete u svoju udobnu ljušturu. Venera će 19. maja graciozno uploviti u vaš znak, pomjerajući fokus troškova na dom i porodicu. Luksuzna posteljina, posuđe zbog kojeg poželite da ustajete ranije ili čak iznenadna odluka da obnovite kuhinjski namještaj, to su vaše glavne stavke troškova. Do tog trenutka, bolje je da uključite režim razumnog štedljivog trošenja. Sjajna praksa za ovaj period je da pretreste svoje ormare. Prodaja zaboravljenih brendiranih stvari ne samo da će osloboditi prostor za novu energiju, već će i prijatno dopuniti vašu ušteđevinu.

Ljubav

Početak maja 2026. može da vam djeluje previše bučno i površno, ali važno je da malo sačekate. Čim Venera 19. maja graciozno prekorači prag vašeg znaka, procvjetaćete! Slučajna poznanstva u kafićima imaju sve šanse da prerastu u baš onaj filmski romantični odnos sa dugim šetnjama. Ako ste u stabilnoj vezi ili braku, zvijezde obećavaju nalet nježnosti. Dozvolite sebi da budete ranjivi i da otvoreno govorite o svojim željama, umjesto da očekujete da vaša polovina čita vaše misli iz jedva primjetnog uzdaha.

Zdravlje

Želja da stres umanjite nečim slatkim pratiće vas od samog početka mjeseca, jer će retrogradni Pluton od 6. maja početi aktivno da raskopava vaše duboke psihološke blokade. Ipak, čim se 19. maja Venera udobno smjesti u vaš znak, fokus će se prebaciti na nežnu brigu o fizičkom tijelu. Vaš stomak je u ovom periodu krajnje osjetljiv na brzu hranu i emotivne oscilacije.

LAV

Novac

Zvijezde vam ozbiljno preporučuju da pripremite večernje kombinacije, jer maj 2026. obećava mnoštvo izlazaka. Uticaj Venere u Blizancima zahtijevaće od vas ulaganje. Kulminacija finansijskih ambicija biće pun Mjesec u Strijelcu 31. maja i željeće da potrošite pozamašnu sumu na putovanje iz snova ili da rezervišete luksuzan hotel samo za vikend.

Ljubav

Glamurozne žurke mamiće vas u prvoj polovini mjeseca, pružajući vam savršenu scenu za pokazivanje novih autfita i skupljanje komplimenata od oduševljenih neznanaca. Međutim, pun Mjesec u Strijelcu 31. maja može odjednom da vam donese strastvenu romansu sa nekim potpuno izvan vašeg uobičajenog kruga, na primer, sa strancem koji se bavi ekstremnim sportovima. Ako ste srećno zaljubljeni, energija Bika u maju može da djeluje pomalo dosadno, pa ćete inicijativu za spasavanje iskrica morati da preuzmete u svoje ruke.

Zdravlje

Sunce, prelazeći u znak Blizanaca 21. maja, navešće vas da rasipate energiju na milion sitnih obaveza, što preti brzim sagorijevanjem i problemima sa leđima. Ipak, pun Mjesec u vatrenom Strijelcu 31. maja pokloniće vam fantastičan nalet energije koji obavezno treba da izbacite kroz pokret.

DJEVICA

Novac

Analitika i precizan proračun vraćaju se u vaš život 3. maja, kada će se Merkur udobno smjestiti u srodni zemljani znak. Ovo je savršen period za velike, dobro promišljene kupovine, od pouzdanog najnovijeg modela telefona do automobila ili nekretnine. Vaša računica će se poklopiti u dinar, a retrogradni Pluton od 6. maja pomoći će vam da izvučete stare dugove od zaboravnih prijatelja. Ostavite u svom idealnom finansijskom planu stavku "za slatke gluposti", inače bi stroga štednja mogla da izazove impulsivan slom baš na kasi, u najnezgodnijem trenutku.

Ljubav

Merkur u zemljanom Biku od 3. maja konačno će uskladiti logiku i leptiriće u stomaku. Počećete da obraćate pažnju na postupke, a ne na lijepe riječi i upravo će pouzdana osoba iznenada postati glavni junak vašeg romana. U postojećoj vezi nastupa vrijeme konstruktivne romantike. Sa zadovoljstvom ćete razgovarati o zajedničkom budžetu, planirati veće kupovine i osjećati nevjerovatno jedinstvo zato što gledate u istom smeru.

Zdravlje

Vaša sklonost ka hipohondriji i opsesivnom brojanju kalorija u prvoj polovini mjeseca smjenjivaće se sa prijatnim opuštanjem. Zemljane energije Bika pomoći će vam da se konačno sprijateljite sa svojim tijelom i prestanete da od njega zahtijevate nedostižan ideal. Poželjećete ukusnu, konkretnu hranu i treninge snage.

Kliknite na "Nastavak članka" da pročitate ostatak teksta...