"Svi su oni isti Dodik, uvezani su i čuvaju jedan drugog..."

Protesti za Dženana Memića i Davida Dragičevića u Sarajevu, koji su zvanično počeli u 13 sati ispred Narodnog pozoriša, okončani su nešto iza 15 sati, a nekoliko hiljada građana ponovilo je zahtjeve za pravdom i istinom u slučaju smrti dvojice mladića.

Izvor: Printscreen

Osim za Dženana i Davida, okupljeni građani tražili su pravdu, kako je i rečeno na protestima, za sve brojne druge slučajeve koji su i dalje ostali nerasvjetljeni i pored podignutih optužnica.

Osim građana iz Sarajeva, u glavni grad BiH stiglo je danas i oko 20 autobusa podrške i iz drugih gradova BiH, između ostalog i Bugojna i Banjaluke.

Između ostalih, prisutnima na ovom skupu obratila se i majka ubijenog mladića iz Banjaluke Davida Dragičevića, Suzana Radanović.

"Svi su isti i Dodik i ovaj i onaj, stvar je što su oni toliko uvezani da čuvaju jedan drugog, a nama guraju nacionalne koske. Ja sam rođena 1976. u Banjaluci, ja nemam mladost, moje najljepše godine su bile u ratno vrijeme. Ja se lijepo osjećam u Sarajevu, niko me ne dira, ja nikog ne diram. Vjerujem da je tako u čitavoj BiH. Ne želim da mi podmeću nacionalizam, rat je bio i prošao, kome je do rata u kući mu bio. Dosta mi je da gledam bogatašku djecu, djecu od političara koji ne znaju šta će od obijesti. Isto je to u Banjaluci, Sarajevu, Mostaru, a onda kažu narod se boji da izađu na ulice. Čega se bojite, šta mi mogu. Ubili mi dijete, šta mi još mogu", naglasila je Radanović.

Prisutnima se obratila i porodica Memić, odnosno Arijana Memić i Muriz Memić kao i njihov advokat Ifet Feraget.

"Ovo nije borba samo za Dženana i Davida, nego za svu našu djecu. Protesti su značajni, jer su dvadeseti. Dvadeset puta smo morali izaći na ulicu da tražimo pravdu. Značajni su, jer je ovoliki broj vas došao. Značajni su, jer su označili pobjedu oca nad korumpiranim sistemom. Zamislite šta možemo postići mi koji smo ovdje! Mi smo na početku imali podršku, ali je bila u stotinama ljudi, a opet smo dokazali da nas ima dovoljno da sa njima izađemo na kraj. Nismo odustali, a kada ne odustajete, onda je to najveći mogući uspjeh. Imali su sve načine da to zataškaju", rekla je Arijana Memić, sestra ubijenog Dženana.

Dženanov otac, Muriz Memić je kazao da je Tužilaštvo BiH na čelo sa glavnom tužiteljicom Gordanom Tadić formiralo predmet, pokrenulo istragu i uskoro počinje suđenje.

"Očekujemo daljnju istragu. Ovih dana očekujemo otvaranje istrage za ubistvo. Ta priča će se završiti uskoro. Ali očekujemo da reaguje VSTV i da ostrani nečasne sudije i tužitelje iz pravosudnih institucija. Ovim banditima u pravosuđu ne treba riječ ili međunarodna zajednica. Njima treba čvrsta ruka. Ne mogu više sa nama raditi na ovakav način", zaključio je.

Advokat porodice Memić, Ifet Feraget, sa govornice je poručio da je krajnje vrijeme da u BiH krene vladavina prava.

(Mondo)