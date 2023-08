U Unu spušten vijenac: Novi Grad obilježava 28 godina od stradanja Srba u "Oluji"

U Novom Gradu danas se obilježava 28 godina od stradanja Srba u pogromu "Oluja"

Operacija hrvatske vojske i policije "Oluja" 1995. godine bila je zločinačka o čemu govori skoro 2.000 srpskih žrtava, dok podatak o više od 220.000 prognanih iz Republike Srpske Krajine ukazuje da je bila i etničko čišćenje, rekao je danas direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac.

Štrbac je danas sa načelnikom opštine Novi Grad Miroslavom Drljačom spustio vijenac u rijeku Unu sa mosta u Novom Gradu, gdje je u avgustu 1995. godine iz Republike Srpske Krajine prešlo više od 100.000 prognanih Srba.

Direktor "Veritasa" ističe da most na Uni zovu "Most spasa", jer je preko njega u avgustu 1995. godine prešlo više od 100.000 Srba sa Korduna, Banije i Like.

"Drugi `Most spasa` nalazi se uzvodno u Martin Brodu preko koga je, takođe, prešlo više od 100.000 Srba iz Dalmacije i Like. Da nije je bilo tih mostova, da su prije toga srušeni, ko zna koliko bi bilo žrtava u velikom krajiškom egzodusu koju Hrvati zove operacija `Oluja`", rekao je Štrbac novinarima.

On kaže da je "Veritas" dokumentovao skoro 2.000 srpskih žrtava u operaciji "Oluja" među kojima je 65 odsto civila.

Štrbac kaže da je među žrtvama 29 odsto žena, njih 557, te da je četiri petine žena bilo starije od 60 godina.

"Od ukupnog broja poginulih i nestalih, tragamo za 631 licem među kojima je 51 žena i 75 odsto civila. Te brojke govore da je akcija `Oluja` bila zločinačka, a brojka da je protjerno više od 220.000 ljudi da je bilo etničko čišćenje", naveo je Štrbac.

On kaže da je Međunarodni sud pravde rekao da je akcija "Oluja" etničko čišćenje.

"Počinjeni su ratni zločini, ali upravo zahvaljujući `mostovima spasa` preko kojih se narod izvukao, nije došlo do nivoa genocida", rekao je Štrbac.

Drljača je rekao da se u avgustu obilježavaju tragični događaji za srpskih narod iz proteklih ratova.

"Osim sjećanja na staradale u Oluji 1995. godine, Novi Grad obilježava i godišnjicu stradanja Srba na Ilindan u Drugom svjetskom ratu. Ovo govori o kontinuitetu činjenja zločina nad srpskim narodom", rekao je Drljača.

On kaže da je egzodus Srba u Pogromu "Oluja" promjenio sliku Hrvatske, gdje nikad više neće biti Srba u značajnom broju.

"NJihova ognjišta su prazna i pusta i Hrvatska se nema čime ponositi", rekao je Drljača.

U Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu služena je liturgija, a potom su uz saobraćajnicu prema "Mostu spasa" na rijeci Uni prislužene svijeće.

U Svodni kod Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, biće položeno cvijeće kod spomen-krsta za šest stradalih civila, koji je 2012. godine podigao "Veritas".

