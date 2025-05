Giros 3, pica do 12, pivo i sokovi 6 evra: Objavljene cijene hrane i pića u Grčkoj, ove sezone skuplje

Ove godine cene u Grčkoj su neznatno više nego prethodnih.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Uskoro počinje ljetnja sezona u Grčkoj, a turisti se već uveliko raspituju za cijene namirnica, ležaljki, a mnoge zanimaju i cijene u kafićima i restoranima.

Kao i u ostalim evropskim zemljama ove godine cijene u Grčkoj su neznatno više nego prethodnih. Ljubitelji girosa treba da znaju da ovaj specijalitet može da se nađe od tri do 4,5 evra, suvlaki pita iznosi maltene isto toliko, dok obrok u jeftinijim restoranima košta od 15 do 20 evra, dok je piće od 2,5 do šest evra.

Cijene u restoranima i kafićima

Giros pita (sendvič) 3 - 4,5

Giros porcija 7 - 10

Suvlaki pita 3 - 4

Obrok u jeftinijim restoranima 15 - 20

Obrok u skupljim restoranima 30 - 50

Pica 6 - 12

Riba 8 - 60

Roštilj 6 - 14

Brancin 400 g. 16 - 18

Lignje na žaru 15

Pržene tikvice 6 - 7

Pomfrit 5,5 - 6

Salate 5 - 8

Cezar salata sa piletinom 10 - 11

Feta sa medom i susamom 6 - 8

Halumi 7 - 8

Musaka 10 - 11

Cjenovnik pića

Domaće pivo 4,5 - 5

Strano pivo 5 - 6

Sokovi 3 - 5,5

Vino 2,5 - 22

Frappe kafa 3 - 4

Kapućino 4 - 4,5

Milk shake 5 - 6

Kokteli 8 - 15

Žestoka pića 2 - 6

Flašica vode (0,33 l) 0,5 - 1,3

Palačinka 2,5 - 5

Kukuruz 2 - 3

Kugla sladoleda 1 - 3

Rikviziti za plažu

Što se tiče cijene rikvizita za plažu one se kreću od 4,5 do 30 evra. Prostirka je među jeftinijima i može se naći do sedam evra, suncobrani iznose od sedam do 12, dok su dušeci na naduvavanje od 10 do 30 evra. Peškir iznosi od 10 do 15 evra. Onaj ko u Grčkoj želi da iznajmi bicikl to će ga koštati 10 evra, skuter iznosi od 10 do 40, atv od 30 do 60, dok su automobili od 25 do 70 evra.

(Grčka info, Mondo)