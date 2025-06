Dva grčka ostrva su pun pogodak za jun: Bez gužve, niže cijene i toplo more

Ako želite što pre da odete na odmor, tačnije u junu, grčka ostrva su pravi izbor.

Izvor: Shutterstock.com/Robert Hoetink

Vrijeme je idealno, između 25 i 30°C, mora su već topla, a gužve još nisu stigle. Cijene su povoljnije nego u julu i avgustu, a priroda i plaže bajkovite. Izdvajamo dva ostrva u Grčkoj koja nude i opuštanje i avanturu u junu 2025. godine.

Zakintos - ostrvo netaknute prirode

Zakintos je pravi dragulj Jonskog mora, ostrvo koje spaja dramatične pejzaže sa spokojem mediteranskog ritma. Najpoznatija plaža, Navajo, jedna je od najfotografisanijih u Grčkoj - zlatni pjesak, olupina broda i tirkizna voda ušuškani između strmih litica stvaraju prizor koji se pamti.

Izvor: Pit Stock/Shutterstock

Plivanje kroz Plave pećine, istraživanje litica Keri i vožnja čamcem po mirnim vodama južne obale otkrivaju potpuno drugačiju Grčku, tihu, sirovu i očaravajuću. Na plaži Gerakas, u okviru nacionalnog morskog parka, možete da vidite retke morske kornjače Caretta-caretta kako polažu jaja. Zakintos je savršen za one koji žele da se povežu s prirodom, ali i da uživaju u grčkoj kuhinji i toplini lokalaca.

Rodos - istorija i more u najboljoj kombinaciji

Ako ste ljubitelji istorije, ali i ne možete da zamislite ljeto bez kristalno čistog mora, Rodos je pravo mjesto za vas. Ostrvo se nalazi u jugoistočnom dijelu Egejskog mora i jedno je od najsunčanijih mjesta u Evropi. Stari grad Rodos je pod UNESCO zaštitom i izgleda kao da je vrijeme stalo - uske kaldrmisane ulice, visoke zidine, Ulica vitezova i veličanstvena Palata Velikog majstora vode vas pravo u srednji vijek. Na jugu ostrva, selo Lindos sa bijelim kućicama i vizantijskom akropolom pruža pogled koji oduzima dah.

Izvor: Shutterstock.com/M-Production

Za one koji vole prirodu, preporučujemo terme Kalitea i brdo Monolithos, s kojeg se pruža veličanstven pogled na more. Dolina leptira, koja se svake godine u junu pretvori u pravi mali raj prepun hiljada leptira, oduševiće i djecu i odrasle. Rodos je ostrvo na kom možete da se izgubite u istoriji danju, a uveče uživate u pogledu na more uz grčko vino i zvuke buzukira.

