Jelen pivo kroz novu kampanju slavi ono najbolje – od Krajine do Hercegovine!

Nova kampanja ispunjena humorom vodi nas na putovanje

Izvor: Jelen / Promo

Od krajiškog gostoprimstva, hercegovačkog temperamenta i semberske srdačnosti, pa sve do posavske neposrednosti i romanijskog karaktera - svaki kraj ima nešto po čemu je poseban. Upravo te razlike, koje nas istovremeno spajaju i čine prepoznatljivima, u fokusu su nove regionalne kampanje Jelen piva pod sada već dobro poznatim sloganom „Čuj, dobar. Najbolji!“.

Kampanja kroz seriju televizijskih spotova vodi gledaoce na putovanje kroz pet regija, prikazujući njihove autentične običaje, ljude, humor i životne situacije koje su svima bliske i prepoznatljive. Centralni likovi kampanje, komšija Dragutin i njegov zet, na sebi svojstven način otkrivaju ono što svaku regiju čini jedinstvenom.

Priča počinje simboličnim putovanjem legendarnim „Fićom“, automobilom koji generacijama budi emocije i uspomene, a zatim se nastavlja kroz Krajinu, Hercegovinu, Posavinu, Romaniju i Semberiju. Svaka od regija dobila je svoj zaseban spot, inspirisan lokalnim karakterom, navikama i životnim stilom ljudi koji u njoj žive.

"Posebnu vrijednost kampanji daje činjenica da nije riječ samo o reklamama, već o svojevrsnoj posveti ljudima i krajevima koji čine bogatstvo ovih područja. Kroz humor, prepoznatljive dijaloge i autentične situacije, gdje zet uvijek uskoči u pomoć, kampanja podsjeća da upravo različitosti čine zajednički identitet još snažnijim", istakao je Vladimir Rosić, senior marketing menadžer kompanije Molson Coors BH.

Scenario kampanje potpisuje glumac Željko Stjepanović, koji u spotovima tumači lik komšije Laze.

"Ideja je bila da kroz jednostavne i životne situacije pokažemo koliko su naši krajevi posebni i koliko se ljudi u njima mogu prepoznati. Svaka regija ima svoj karakter, svoje navike i svoj humor, ali ono što im je zajedničko jeste iskrenost i neposrednost. Upravo to smo željeli prenijeti kroz ovu kampanju", rekao je Stjepanović.

Uz njega, važnu ulogu imaju Saša Lampaš koji tumači lik zeta i zajedno sa Aleksandrom Stojkovićem Piksijem - Dragutinom i Lazom vodi publiku kroz ovu regionalnu priču.

Nova kampanja Jelen piva predstavlja se kroz televizijske, digitalne kanale i društvene mreže, sa ciljem da se potrošačima približe vrijednosti koje brend njeguje godinama – autentičnost, zajedništvo i poštovanje prema ljudima i krajevima iz kojih dolaze, uz dašak specifičnog humora za ove krajeve.

Gdje god da krenemo, uvijek ćemo pronaći nešto po čemu je naš kraj poseban. I na kraju uvijek je tu Jelen, ali i zet za koje volimo reći – čuj, dobar. Najbolji!