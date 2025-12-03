Jelen Business Case Challenge 2025: Dvanaesto izdanje najdugovječnijeg studentskog takmičenja u Srpskoj

Takmičenje koje već godinama inspiriše nove generacije kreativnih i ambicioznih studenata.

Izvor: Promo

Jelen pivo i CERK i ove godine organizuju Jelen Business Case Challenge (JBCC), dvanaesto izdanje najstarijeg i najprestižnijeg studentskog takmičenja u rješavanju poslovne studije slučaja u Republici Srpskoj.

Ovaj dugogodišnji projekat, koji okuplja najtalentovanije studente iz različitih oblasti, biće održan 20. decembra 2025. godine, dok su prijave otvorene do 10. decembra 2025.

JBCC je iz godine u godinu postao nezaobilazna platforma za studente, koji žele da se oprobaju u realnim tržišnim izazovima i unaprijede svoje znanje iz oblasti marketinga, biznisa, inovacija i komunikacija. Brend Jelen pivo je dio Molson Coors BH d.o.o., koji je u sastavu jedne od najvećih pivarskih korporacija u svijetu – Molson Coors Beverage Company, koja zapošljava više od 17.000 ljudi globalno.

Ovogodišnje izdanje donosi potpuno nove teme i savremene izazove, usmjerene na razmišljanje o ulozi brenda Jelen u različitim regijama Republike Srpske, razumijevanje komunikacije sa generacijom Z, kreiranje strategija za lansiranje novog premium brenda porijeklom sa Iberijskog poluostrva, kao i otvorenu kategoriju za sve ideje koje ne spadaju u zadate okvirе, a mogu doprinijeti promociji brenda na jedinstven način. Poseban akcenat stavljen je na lokalne priče, digitalne formate, savremene trendove, iskustvene aktivacije i originalnost u pristupu.

Takmičenje je otvoreno za studente svih fakulteta i univerziteta, koji se mogu prijaviti u timovima od najviše tri člana. Prijave se vrše putem online forme dostupne na ovom linku. Krajnji rok za prijavu je 10. decembar 2025. godine.

Finalna rješenja se dostavljaju do 13. decembra 2025., a timovi svoje projekte mogu prezentovati u formatu po izboru, uz mogućnost dopune radova kroz promotivne vizuale, dodatne materijale, ambalažu, digitalne prototipe, VR/AR prikaze, makete prostora i druge kreativne priloge. Pobjednici će biti proglašeni na dan finala, nakon što stručni žiri ocijeni sve pristigle radove prema kriterijumima inovativnosti, kreativnosti, izvodljivosti i kvaliteta prezentacije.

Za najbolje timove pripremljene su i vrijedne nagrade: 1. mjesto – 1.200 KM, 2. mjesto – 500 KM i 3. mjesto – 300 KM.

Sve dodatne informacije o pravilima, temama i toku takmičenja dostupne su na zvaničnim stranicama: www.cerk.info i www.facebook.com/karijera/.

Jelen Business Case Challenge i ove godine ostaje prostor koji motiviše mlade ljude da razmišljaju drugačije, razvijaju svoje ideje i pokažu kreativnost u rješavanju stvarnih poslovnih izazova. Ovo dvanaesto izdanje poziva studente da iskoriste priliku, okupe svoje timove i budu dio najvećeg studentskog izazova u Republici Srpskoj.