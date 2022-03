Počinje dodjela BAFTA nagrada: Favoriti "Dina" i "The Power of the Dog" (VIDEO)

Dodjela nagrada Britanske filmske akademije održava se večeras u Londonu, a zvijezde, poput Lejdi Gage i Benedikta Kamberbača, prošetale su crvenim tepihom u Rojal Albert Holu.

Izvor: NEIL HALL/EPA

Australijska glumica i komičarka Rebel Vilson je domaćin ovogodišnje ceremonije, poznate kao BAFTA (Britanska akademija filmske i televizijske umjetnosti), nakon prošlogodišnje dodjele koja je održana onlajn.

Ceremoniju možete pratiti ovdje:

Naučnofantastični ep "Dina", adaptacija romana Frenka Herberta iz 1965. godine, vodi nominacije sa 11 nominacija, uglavnom u kreativnim i tehničkim kategorijama.

Slijedi Dark Vestern "The Power of the Dog" sa osam nominacija, a "Belfast", poluautobiografska crno-bijela komična drama Keneta Brannagha smeštena na početku trodecenijskog sukoba u Severnoj Irskoj, ima šest.

Sva tri ostvarenja će se takmičiti sa pričama o punoljetstvu "Licorice Pizza“ i „Ne gledaj gore“, duhovito upozorenje o klimatskim promjenama, za glavnu nagradu večeri, najbolji film.

Pjevačica Širli Besi će otvoriti emisiju, izvodeći filmsku temu o Džejmsu Bondu u čast 60. godišnjice filmske franšize.

Nominovane za glavnu glumicu su Lejdi Gaga ("House of Gucci"), Alana Haim ("Licorice Pizza"), Emilija Džons ("CODA"), Renate Reinsve ("Najgora osoba na svijetu"), Džoana Skenlan ("Poslije ljubavi") i Tesa Tompson ("Prolazak").

Za glavne glumce nominovani su i Kamberbač ("The Power of the Dog"), Leonardo Dikaprio ("Ne gledaj gore"), Adel Aktar ("Ali i Ava"), Maheršala Ali ("Labudova pjesma") i Stiven Grejem ("Tačka ključanja").

Polovina nominovanih za najbolju režiju ove godine su žene: Kampion za "The Power of the Dog", Odri Divan za "Happening", francusku dramu o ilegalnom abortusu iz 1960-ih i Džulija Dikurno za horor "Titan".

Alim Kan ("Poslije ljubavi"), Rjusuke Hamaguči ("Drive My Car") i Pol Tomas Anderson ("Licorice Pizza") zatvaraju listu.

