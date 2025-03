Klevete, optužbe i snimci, ko je žrtva, a ko zlostavljač? Pravna bitka Blejk i Džastina postala dokumentarac

Oni koji prate sagu između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija, zapitali su se - dokle će ovo ići? Sada će možda dobiti i odgovor.

Izvor: lev radin/Shutterstock/Youtube / Megyn Kelly

Pravna bitka između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija postala je tema dokumentarca pod nazivom "He Said, She Said" ("On je rekao, ona je rekla"), piše magazin People.

Dokumentarac od 90 minuta emitovan je juče, 17. marta, u Ujedinjenom Kraljevstvu na Channelu 5. Kraća verzija od 60 minuta, koja će nositi naziv "In Dispute: Lively vs Baldoni", biće emitovana u SAD-u na Investigation Discoveryu u ponedjeljak, 31. marta.

"Specijal će ispitati pravnu tužbu protiv Džastina Baldonija koju je podnijela Blejk Lajvli, u kojoj se navodi da je glumac učestvovao u nedoličnom se*sualnom ponašanju na setu filma 'It Ends With Us', i da je unajmio PR kompaniju za online kampanju klevetanja Blejk.

Baldoni poriče optužbe i odgovorio je protiv-tužbom od 400 miliona dolara, optužujući Blejk za klevetu", piše u saopštenju.

Ijan Rasel, šef međunarodnog odjeljka u ITN Productionsu, naziva specijal "pravovremenim i detaljnim pripovijedanjem holivudske priče" koja se proširila globalno. No, vratimo se na početak drame između glumaca...

Međusobno se tužili

Lajvli (37) je prvo podnijela žalbu protiv reditelja i glumca Baldonija, čija je producentska kompanija Wayfarer Studios razvila film 'It Ends With Us', snimljen po istoimenom romanu, kao i dvojice njegovih kolega i dvojice publicista. Službeno ih je tužila 11 dana poslije.

Baldoni je u januaru podnio protiv-tužbu. On je u svojoj tužbi naveo Lajvlinog muža Rajana Rejnoldsa i Lajvlinu publicistikinju Lesli Sloen te Sloeninu kompaniju za odnose s javnošću Vision PR tvrdeći da su ga klevetali.

Glumičin pravni tim nazvao je tužbu "neutemeljenom". Baldoni je takođe tužio The New York Times, koji je prvi objavio Lajvlinu žalbu, zbog klevete.

Izvor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Podsjetimo, sve je počelo tvrdnjama Lajvli da ju je kolega tokom snimanja ispitivao o njenom se*sualnom životu sa mužem, te je iznosio neprimjerene priče iz svog, a u navodima glumice spominju se i neprimjereni videi koje je pokazivao, priče o njegovom polnom oragnu, te da je Bladoni "zavisnik o po*nografiji".

U tužbi, koju je dobio TMZ, glumica je navela da joj je Baldonijevo ponašanje izazvalo "ozbiljnu emocionalnu patnju". Takođe se navodi da je održan sastanak kako bi se odgovorilo na njene tvrdnje i zahteve da radi na filmu. Prisustvovalo je mnogo ljudi, uključujući Lajvlinog supruga Rajana Rejnoldsa.

Prema TMZ-u, u tužbi se navodi da je Soni Pictures, distributer filma, odobrio glumičine zahtjeve.

Bilo je očigledno da su se glumci tokom promotivne kampanje filma izbjegavali, a nakon skandala mnoge ličnosti su izašle u javnost sa svojim pričama o glumici koja se proslavila ulogom u seriji "Tračara". Slučajnost, ili ne, ostaje da se utvrdi...

Pogledajte kadrove iz filma:

(Mondo)