Tejlor Svift bijesna na Blejk jer je upetljala u svoju dramu: Osjeća se iskorišćeno, nazvala je jednom od zmajeva

Džastin Baldoni je nedavno podnio tužbu protiv Blejk Lajvli u kojoj je pomenuo i slavnu pjevačicu.

Pjevačica Tejlor Svift nedavno je spomenuta u tužbi koju je Džastin Baldoni podnio protiv glumice Blejk Lajvli, a zbog toga se, kako izvoru kažu za Page Six, "osjeća iskorišćeno" od strane svoje prijateljice.

Izvor je rekao da se pjevačici nije svidjelo to što ju je Blejk nazvala "jednom od svojih zmajeva" u navodnim porukama koje je Baldoni otkrio u svojoj tužbi. Iako u porukama nije spomenuo njihova imena, brojni vjeruju da se poruka odnosila na Tejlor i na glumca Rajana Rejnoldsa, njenog supruga.

"Ako ikad budeš pogledao ‘Game of Thrones‘, biće ti drago što sam ja Kalisi, i baš kao ona i ja imam nekoliko zmajeva. U dobru i u zlu, ali obično u dobru. Jer moji zmajevi štite i one za koje se ja borim. Tako da svi imamo koristi od mojih prelijepih čudovišta. I ti ćeš imati, obećavam ti", napisala je ona.

Džastin je aludirao na to da je Blejk mislila na Tejlor kada su pričali o njenim izmjenama u scenariju. "Zaista mi se sviđa šta si napravila. Stvarno mi puno pomaže. Učinilo je scenario zanimljivijim. (Osjećao bih se tako i bez Rajana i Tejlor)", napisao joj je on.

Izvor sada tvrdi, da bi Tejlor voljela da ju Blejk nije "uvukla u cijelu situaciju". "Svift i Lajvli su prijateljice već godinama, i Tejlor cijeni iskrena prijateljstva, ali ne može da porekne da se ne osjeća iskorišćeno", dodao je izvor. Kako kaže, pjevačica želi da se "držati podalje od ove drame" što je više moguće.

Tejlor i Blejk su prijateljice već 10 godina, a sprijateljile su se nakon što je glumica podijelila fotografiju iz kampanje jednog poznatog brenda, a koja se odnosila na Tejlorin muzički spot za pjesmu "Bad Blood". Time je privukla pažnju pjevačice, te su ubrzo postale najbolje prijateljice.

Već godinama javno podržavaju jedna drugu u raznim projektima, ali se Svift još uvijek nije oglašavala povodom sukoba između Blejk i Džastina, koji su zajedno glumili u filmu "It Ends With Us", i nakon toga se upustili u prepucavanje putem medija i putem suda.

Pogledajte kadrove iz pomentog filma oko kog se vrti čitava drama:

