Kad, ko, koliko i gdje? Sve što treba da znate 11. OK Festu na Tjentištu

Ok fest se ove godine po 11. put održava na Tjentištu, od 18. do 20. jula.

Izvor: Marko Ristic/zamrznutitonovi.com

Kao i prethodnih godina, zagrijavanje počinje dan ranije, u četvrtak 17. jula kada se otvara OK Kamp i kada na Tjentište stižu najvjerniji kamperi. Toga dana na OK stage-u u OK kampu nastupiće: Kanda Kodža i Nebojša, KUKU$, Kawasaki 3P i Skroz.

Prvog festivalskog dana, u petak 18. jula program započinje na OK Summer stage-u na bazenu, gdje će nastupiti PEZNT i Rezident DJ. Festivalski program potom se nastavlja na OK stage-u u kampu uz nastupe: Let 3, Hiljson Mandela i Helem Nejse. Večernja zabava na Tjentištu rezervisana je za odličan program na Mastercard main stage-u uz: Plavi orkestar, Brkove, Elemental i Ramba Amadeusa. Za one sa najviše energije slijedi program na OK After Party u OK kampu: Matt Sassari, Javi Colina i Rezident DJ-a.

Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo

Drugi festivalski dan subota, 19. juli starta kraj bazena uz Mladena Tomića i Javi Colina na OK Summer stage-u.

OK stage u festivalskom kampu ugostić Jelusick, My Baby i Krankšvester. Za „groznicu subotnje večeri“ na glavnoj bini zaduženi su Fun Lovin’ Criminals, Dubioza Kolektiv, Kultur Shock, Ida Prester & Lollobrigida. Po završetku programa zabava se seli u OK kamp na after party da uz Olivera Huntemana, Mladen Tomića i Rezident DJ-a.

Posljednji festivalski dan, nedjelja 20. juli počinje dnevnim žurkama na bazenu uz Shipe i Innēr Sense. Na OK stage-u u kampu nastupaju Orthodox Celts, TBF i Z++ a, na glavnoj bini Nik West, Zoster, Psihomodo Pop, Marko Louis.

Završnicu jedanaestog izdanja OK Festa dočekujemo uz Anju Schneider, Innēr Sense i Rezident DJ-a na OK After Partiju u OK kampu.

Sve informacije ulaznicama i smještaju dostupne su na zvaničnoj stranici OK festa.

(MONDO)