Ko je novi jezivi kult koji se pojavljuje u "The Last of Us"? Sve su samo ne žrtve kakvim se predstavljaju

Saglasni smo da nakon smrti Džoela u "The Last of Us" ništa više nije isto, no novi kult koji se pojavljuje uzburkao je strasti i privukao posebnu pažnju gledalaca

Treća epizoda druge sezone serije "The Last of Us" ne samo da donosi početak Eline osvetničke potrage protiv Ebi, već i uvodi neobičnu novu sektu, Serafite, koja je, sigurni smo, već poznata fanovima istoimene video igre.

Za gledaoce koji ne znaju o čemu je riječ, ovaj kult može djelovati zbunjujuće, pa čak i uznemirujuće – članovi odbacuju savremenu tehnologiju poput oružja i automobila, koriste primitivno oružje, samopovrjeđuju se i oblače se kao na srednjovjekovnim vašarima.

Oko 20 minuta od početka epizode, radnja se premesti iz Džeksona (Vajoming) u šumu, gde upoznajemo muškarca sa ožiljcima na obrazima i lukom u ruci. Preko leđa mu je prebačen zeleni plašt sa simbolom na leđima. On zviždukom daje znak, na koji odgovara drugi član grupe – svi obučeni slično i sa istim ožiljcima.

Slijedi emotivna scena između djevojčice Konstans i njenog oca iz koje saznajemo više o ovom narodu. Serafiti su migranti u potrazi za sigurnim mestom, a slede učenja žene poznate kao Proročica, koja je umrla prije deset godina. Njihova vjera uključuje rituale poput zvižduka, molitvi i upotrebe čekića – simbola vjere i samoodbrane.

Ali njihovo vjerovanje ih čini metom. Kada Konstans dobije svoj prvi čekić, oglašava se alarmni zvižduk. Otac joj kaže da ne beže od "demona", već od "vukova" – što je nadimak za članove WLF-a (Washington Liberation Front), paravojne organizacije kojoj pripada i Ebi.

Kasnije, Eli i Dina pronalaze tela ubijenih Serafita, među kojima je i Konstans. Brutalnost prizora duboko ih potresa – čak ni dijete nije bilo pošteđeno.

Iako serija možda želi da prikaže WLF kao još negativnije likove, fanovi video igre znaju da je sukob između WLF-a i Serafita mnogo kompleksniji nego što na prvi pogled izgleda.

Ko su Serafiti (SPOJLERI)

Iako u trećoj epizodi druge sezone serije "The Last of Us" ne dobijamo mnogo konkretnih informacija o novom kultu, u odjavnoj špici potvrđeno je da se grupa naziva Serafiti, jer je jedan od glumaca naveden kao "izviđač Serafita". Međutim, oni koji su igrali video igru "The Last of Us Part II" znaju da iza ove misteriozne grupe stoji znatno bogatija i dublja priča.

U video igri saznajemo da se u Sijetlu vodi ogorčeni rat između dve sukobljene frakcije – W.L.F. (Washington Liberation Front, poznatiji kao „Vukovi“) i Serafita.

Ova sekta je nastala kada je harizmatična žena iz predgrađa Sijetla tvrdila da je imala božansko viđenje. Nazvana Proročicom, postala je duhovna vođa naroda, ali i borac koji je uspešno odoljevao zaraženima. Time je stekla sljedbenike kojima su njene poruke jednakosti i duhovnog očišćenja djelovale kao svjetionik u haosu svijeta.

Ko je Proročica Serafita? Izvor: YouTube

Proročica je vjerovala da je Cordyceps virus božja kazna čovečanstvu za grijehe. Spasenje se, prema njenim učenjima, može pronaći samo odbacivanjem pre-pandemijske tehnologije i povratkom jednostavnom načinu života. Otuda upotreba lukova, čekića, zvižduka i ručno pravljenih oružja – umjesto pištolja, automobila ili elektronike.

Mračna strana Serafita

Sukob između Serafita i WLF-a nije verski, već pre svega rat za teritoriju i opstanak. Iako Serafiti u početku djeluju kao duhovni bjegunci, u igri se otkriva i njihova mračnija strana – nisu miroljubivi, već umiju da budu brutalni i netolerantni prema "drugima". Tako se u razorenom Sijetlu vodi krvavi građanski rat između ove dvije grupe, bez jasnog "dobrog" i "lošeg" tabora.

Zanimljivo je da Serafiti koje upoznajemo u epizodi djeluju nenasilno – naročito otac djevojčice Konstans, koji govori kako bježe od opasnosti u potrazi za sigurnim domom. Ovo pokazuje da, uprkos svemu, i oni ostaju ljudi – ponekad žrtve, a ponekad napadači – u svijetu gdje moralni kompas neprestano puca.

