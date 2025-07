10 najboljih Netfliks mini serija koje nemaju nijednu lošu epizodu: Izbindžovaćete ih u jednom dahu

Ove mini serije možete pogledati u jednom dahu.

Ukoliko vam je ponestalo ideja šta biste mogli da bindžujete, ne brinite! Pripremili smo listu deset Netfliks mini serija koje su osvojile kritiku i publiku, a koje su toliko dobre da nemaju nijednu lošu epizodu. Spremite se za vrhunske priče koje ćete željeti da pogledate u jednom dahu.

10. Godless (2017)

Žanr: Vestern, drama

Godless Season 1 Trailer Izvor: YouTube

Radnja: Godless je vestern serija smještena u kasni 19. vijek u Divljem zapadu, u malom gradu La Belle u Nju Meksiku, gdje većinu stanovništva čine žene nakon što su muškarci poginuli u nesreći u rudniku. Kada opasni odmetnik Frenk Graver stigne u grad u potrazi za svojim bivšim partnerom, stanovnici La Belea, predvođeni samostalnom ženom Elizabet, moraju se udružiti kako bi se odbranili od prijetnje i preživjeli u okrutnom svijetu.

9. The Last Dance (2020)

Žanr: Dokumentarac

"The last dance" Izvor: YouTube/Rotten Tomatoes TV



Radnja: "The Last Dance" je dokumentarna serija koja prati legendarni posljednji šampionski put Čikago Bulsa tokom NBA sezone 1997-98. Fokus je na usponu i karijeri Majkla Džordana, njegovim odnosima sa saigračima i trenerima, kao i borbi tima za šestu titulu. Serija pruža dubok uvid u iza scene događaje, izazove i trijumfe jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji košarke.

8. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

Žanr: Istorijska drama, biografija

Queen Charlotte: A Bridgerton Story | Official Trailer Izvor: YouTube



Radnja: "Bridgerton Story" prati uspon mlade kraljice Šarlot na britanski prijesto tokom kasnog 18. vijeka. Dok se suočava s pritiscima dvorskog života i političkim intrigama, kraljica istovremeno gradi svoj brak sa princom Džordžom i oblikuje društvene promjene koje će oblikovati njen svijet i nasljeđe Bridgerton porodice.

7.The Queen's Gambit (2020)

Žanr: Sportska drama

The Queen's Gambit Limited Series Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

Radnja: "The Queen's Gambit" prati život talentovane šahistkinje Bet Harmon od djetinjstva do vrhunca njene karijere u 1960-im godinama. Dok se probija kroz svijet dominiran muškarcima, Bet se suočava sa ličnim demonima, zavisnostima i pritiscima, ali njena genijalnost i istrajnost vode je ka najvećim šahovskim takmičenjima na svijetu.

6. When They See Us (2019)

Žanr: Kriminalistička drama

WHEN THEY SEE US Trailer Izvor: YouTube

Radnja: "When They See Us" je miniserija zasnovana na istinitoj priči o petoro tinejdžera iz Harlema, poznatih kao Central Park Five, koji su pogrešno optuženi i osuđeni za napad i silovanje u Central Parku 1989. Serija prati njihovu borbu sa pravdom, predrasudama i sistemskim nepravdama dok pokušavaju da dokažu svoju nevinost.

5.Carol & The End Of The World (2023)

Žanr: Komedija, drama

Carol & The End of The World | Official Trailer Izvor: YouTube

Radnja: "Carol & The End Of The World" prati Kerol Kohl, nespretnu bivšu sekretarku, koja pokušava da pronađe smisao u posljednjim mjesecima života dok se svijet suočava sa sudarom Zemlje i planete Kepler. Dok se oko nje sve raspada, Kerol se povlači u kancelariju gdje zajedno sa kolegama vodi besmislene evidencije, boreći se sa sopstvenim strahovima i svakodnevnim haosom.

4.The Haunting Of Hill House (2018)

Žanr: Horor, psihološki triler

The Haunting Of Hill House, trejler Izvor: YouTube

Radnja: "The Haunting of Hill House" prati život porodice Krejn, koja se suočava sa traumama iz djetinjstva provedenog u ukletoj kući Hill House. Serija se naizmjenično bavi njihovim sadašnjim životima i događajima iz prošlosti, otkrivajući mračne tajne i duhove koji i dalje proganjaju članove porodice. Ovo je spoj horora i porodične drame koji istražuje strahove, gubitke i veze koje nas oblikuju.

3.Maid (2021)

Žanr: Komedija, drama

MAID | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Radnja: Maid prati mladu majku Alex koja bježi od nasilnog partnera i počinje da radi kao čistačica kako bi obezbijedila bolji život za sebe i svoju kćerku. Serija prikazuje njenu borbu sa siromaštvom, birokratijom i ličnim traumama dok pokušava da pronađe stabilnost i nezavisnost.

2. Baby Reindeer (2024)

Žanr: Drama

Baby reindeer trejler serije Izvor: Youtube /Netflix

Radnja: "Baby Reindeer" prati komičara Donija Dena koji postaje meta opsesivnog zlostavljanja od strane žene po imenu Marta. Dok se bori sa traumama iz prošlosti, Doni pokušava da sačuva svoj život i mentalno zdravlje suočavajući se sa ovom opasnom opsesijom. Serija istražuje teme traume, zlostavljanja i emocionalne borbe.

1. Adolescence (2024)

Žanr: Psihološka kriminalistička drama

"Adolescence" serija Izvor: YouTube

Radnja: "Adolescence" prati trinaestogodišnjeg dječaka Džejmija koji je uhapšen zbog ubistva školske koleginice. Serija istražuje njegove motive i društvene faktore poput nasilja na internetu i toksične muškosti, pružajući intenzivan pogled na izazove sa kojima se suočavaju mladi danas.

