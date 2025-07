Zavoljeli ste njegovu glumu u "Adolescence", u ovoj seriji ćete ga obožavati: Napeta drama ima vrhunske ocjene

Stiven King se oglasio na Tviteru i podijelio svoje mišljenje o jednoj od najboljih policijskih serija koje je ikada gledao.

Izvor: Youtube/Ace Entertainment

Jedna britanska drama koju je Stiven King proglasio serijom za gledanje u cugu trebalo bi odmah da se nađe na vašoj listi za gledanje. Kralj horora nedavno je lansirao sopstvenu Amazon Prime Video seriju – adaptaciju svog romana iz 2019. godine pod nazivom The Institute.

U glavnoj ulozi je Džo Frimen, a radnja prati dječaka sa telekinetičkim sposobnostima koga kidnapuju moćnici i drže u mračnoj istraživačkoj laboratoriji u pokušaju da iskoriste njegove moći.

Međutim, autor je već dugo obožavalac serija koje nudi ova striming platforma, uključujući i jednu policijsku seriju za koju tvrdi da je najbolja koju je ikada gledao.

Izvor: Youtube/Ace Entertainment

Serija dolazi od poznatog britanskog šouranera Džeda Merkjurija, koji je takođe stajao iza napete mini-serije "The Bodyguard".

Ova britanska drama bazirana je na radu AC-12, specijalne antikorupcijske jedinice u policiji, koja istražuje unutrašnje zloupotrebe, razotkrivajući duboke slojeve obmana i zavjera.

Radnja serije?

U centru radnje je inspektor Stiv Arnat, koji je premješten u AC-12 nakon što je odbio da učestvuje u zataškavanju slučaja u policiji.

Njegova partnerka je detektivka Kejt Fleming, visoko obučena specijalistkinja za tajne zadatke.

Zajedno rade pod strogim ali principijelnim nadzornikom, nadinspektorom Tedom Hejstingsom, čija posvećenost slovu zakona često stvara prepreke u njihovim istragama.

Serija je prvobitno premijerno prikazana na BBC Two 2012. godine, a nakon velikog uspjeha, od četvrte sezone prešla je na BBC One.

Riječ je o seriji "Line of Duty", koja je kroz svih šest sezona ostvarila prosječnu ocjenu od impresivnih 96% na Rotten Tomatoes-u.

Stiven King se oglasio na Tviteru i podijelio svoje mišljenje o jednoj od najboljih policijskih serija koje je ikada gledao:

"The Guardian, o vrhunskoj seriji LINE OF DUTY: Ovo više liči na otmicu nego na gledanje televizije – zgrabi vas, veže i vuče za sobom. To je jedna od najboljih policijskih serija koje sam ikada gledao. Nemoguće ju je ne gledati u cugu. Može da se poredi sa serijom The Wire.“

Izvor: Youtube/Ace Entertainment

Drugi su se složili, pa je jedan recenzent napisao da serija donosi akciju koja vas drži na ivici stolice.

"Pogledao sam sve sezone ove serije u cugu. Fenomenalna je. Omiljena britanska kriminalistička serija do sada", napisao je drugi.

(Mondo)