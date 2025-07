Stiže savršena serija za fanove "The Last of Us" i "Fallout": Izbindžovaćete je u jednom danu

Assassin’s Creed govori o moći, nasilju, seksu, pohlepi i osveti. Ali više od svega, ovo je priča o vrijednosti ljudske povezanosti.

Izvor: Youtube printscreen / Rita

Ako voliš HBO-ovu seriju "The Last of Us" i ne možeš da dočekaš drugu sezonu "Fallout", pripremi se – jer Netfliks razvija potpuno novu seriju koja bi mogla da ti bude savršena za bindžovanje.

Kada je riječ o igranim adaptacijama, Netfliks trenutno ima čitavu gomilu projekata u pripremi.

Na primjer, druga sezona serije "One Piece" i serije "Avatar: The Last Airbender" trebalo bi da stignu sljedeće godine, dok je nedavno potvrđeno da je i "Captain Planet" u izradi, u saradnji sa produkcijama Berlanti Productions i Appian Way.

Još jedna uzbudljiva igrana adaptacija, potvrđena ranije ove nedjelje, jeste serija bazirana na kultnoj gejmerskoj franšizi Assassin’s Creed.

Prema pisanju "Radio Tajmsa", ova najava se razvija već pet godina, a developer Jubisoft je još od 2020. godine u pregovorima o adaptaciji.

Seriju će predvoditi Roberto Patino i Dejvid Viner, koji će biti kreatori, šouraneri i izvršni producenti ovog dugo očekivanog projekta.

"Mi smo obožavaoci Assassin’s Creed igara još od izlaska 2007. godine", rekli su kreatori i dodali:

"Svaki dan kada radimo na ovoj seriji, osjećamo uzbuđenje i poniznost pred mogućnostima koje Assassin’s Creed pruža."

"Ispod svega – obima, spektakla, parkura i uzbuđenja – nalazi se suštinska ljudska priča – o ljudima koji traže smisao, koji se bore sa pitanjima identiteta, sudbine i vjere."

Istraživanje ljudske povezanosti kroz vijekove

Patino i Viner su dodali: "Ova serija govori o moći, nasilju, seksu, pohlepi i osveti. Ali više od svega, ovo je priča o vrednosti ljudske povezanosti – među kulturama, kroz vreme. I o tome šta kao vrsta gubimo kada se te veze prekinu".

"Iza nas stoji nevjerovatan tim – sa ljudima iz Jubisofta i našim saveznicima iz Netfliksa, i posvećeni smo stvaranju nečega što će biti neosporno, za fanove širom svijeta.“

"The Last of Us" i "Fallout" su savršen primjer kako video igre mogu biti vrhunski adaptirane u filmski i televizijski format.

Međutim, film Assassin’s Creed koji je izašao 2016. godine, nije baš naišao na dobar prijem kod publike i kritike.

Dovoljno je reći da film i dan-danas ima niskih 18 procenata na Rotten Tomatoes sajtu, pa je sasvim sigurno da igrana serija ne može biti ništa gora.

