"Sumrak saga" se vraća na ekrane: Ali ovaj put priču gledamo iz Edvardove perspektive

Netfliks adaptira roman "Ponoćno sunce" iz 2020. godine, koji poznatu priču prepričava iz perspektive Edvarda Kalena, a potvrđeno je da će serija imati dvije sezone.

Izvor: Youtube printscreen/ The Twilight Saga

Nekada veoma popularna vampirska saga "Sumrak" dobija novi život u obliku animirane serije. Netfliks adaptira roman "Ponoćno sunce" iz 2020. godine, koji poznatu priču prepričava iz perspektive Edvarda Kalena, a potvrđeno je da će serija imati dvije sezone, piše Poligon.

Za razliku od originalne sage ispričane iz vizure Bele Svon, "Ponoćno sunce" nudi uvid u iste događaje, ali iz perspektive vampira Edvarda. Gledaoci će tako moći da prate njegove misli i unutrašnje borbe dok se zaljubljuje u Belu, što nudi sasvim novu dimenziju poznatim scenama.

Sumrak Saga Izvor: YouTube/mackenzie foy

Produkcija u toku

Iako se "Ponoćno sunce" temelji na jednoj knjizi, Netfliks je odlučio da priču proširi na dvije sezone. Tokom ljeta sproveden je odabir glumaca, a produkcija bi trebalo da traje od avgusta ove godine do maja 2027. Drugi detalji o projektu zasad nisu objavljeni.

Adaptacija romana koji prepričava već poznatu radnju može se činiti kao neobičan izbor, no popularnost franšize ne jenjava. Originalni film "Sumrak" iz 2008. s Robertom Patinsonom i Kristen Stjuart postao je globalni fenomen. Gotovo dvadeset godina kasnije, serijal i dalje ima brojnu publiku, bilo zbog nostalgije ili privrženosti priči.

Projekat je trenutno u ranoj fazi razvoja i Netfliks još nije objavio zvanični datum izlaska serije.

(Mondo)