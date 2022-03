Kisela voda može biti loša, uvijek pogledajte etiketu

Gastroenterolog je upozorio na kiselu vodu punu štetne supstance koja izaziva probleme sa srcem, visok pritisak i može da djeluje kao karcinogen!

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić u Jutarnjem programu je upozorio koje vrste mineralne vode su bacanje para, a koje vrijedi piti.

Doktor Perišić je detaljno ispričao koje sastojke morate potražiti na etiketi kada kupujete kiselu vodu. Neki su korisni, ali drugi su štetni za organizam!

Gastroenterolog je prokomentarisao činjenicu da bi, kada bismo se za minerale i druge dragocjene supstance oslanjali samo na vodu, trebalo popiti stotine litara da bismo osjetili dejstvo.

"To je tačno, ali da vam kažem, imam opasku - ko ima balansiranu ishranu i jede sve što treba, njemu obogaćena voda ne treba. Voda s kalcijumom ili kalijumom, pazite, ako preko dana jedemo mladi luk, rotkvice i zelenu salatu, mi smo ih unijeli dovoljno. Ne treba da dolivamo i vodu, onaj ko to radi, samo će dobiti proliv", rekao je on.

"U svježem povrću kalijuma ima sasvim dovoljno za ono prvo, jutarnje pokretanje organizma. Česmovača je najzdravija, ako želite kalijum, unesite mladi luk, zelenu salatu i boraniju. Ćelije će se aktivirati, mozak će početi da radi kako treba", kazao je on.

"Jedino ima smisla voda s magnezijumom, popijte jednu do dvije čaše, ali pazite. Vode mogu da budu opasne, pogledajte etiketu. Neću ni u propagandu, ni u kritiku proizvođača, ali svaka koja sadrži preko 50 miligrama natrijuma po litru, opasna je. Pita me neka žena u prodavnici, zašto čitam etiketu na svakoj flaši vode. Pa, unosimo toliko soli, a ona je osnov hipertenzije i glavni karcinogen! U Bosni, recimo, ne možete da kupite vodu sa manje od 50mg/l natrijuma", upozorio je on.

