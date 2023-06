Dva pravila profesionalca za komunikaciju - da se nikad NE IZBLAMIRATE!

Kažu da je komunikacija u mnogim situacijama ključ uspjeha, a naučnik otkriva pravila pomoću kojih ćete izbjeći sve moguće nesporazume.

Mnogi misle da su poremećaji u komunikaciji rijetkost, ali istraživanja pokazuju da se dešavaju mnogo češće nego što mislimo. Uticaj, uvjeravanje i pregovoranja koja postižemo kroz vještu komunikaciju predstavljaju moćni alat svih onih koji žele lični ili poslovni uspjeh. Kvalitet komunikacije je direktno povezan sa kvalitetom našeg života.

Čini se da se o u komunikaciji govori više nego ikada, jer je na nju negativno uticala pandemija korona virusa. Takođe, društvene mreže su učinile da postanemo slobodniji u izražavanju pismenim putem, ali zaboravljamo da svaka komunikacija sadrži tri komponente: neverbalnu komunikaciju, koja odnosi čak 55 odsto cjelokupne komunikacije, ton kojim se komunikacija obavlja, na šta nam odlazi 48 odsto komunikacije i sadržaj, koji u komunikaciji ima zastupljenost od samo 7 odsto.

Ako ste primijetili da određene interakcije u vama bude jezu, naučnik Taj Taširo otkriva savjete pomoću kojih nećete izgledati nespretno. Napisao je knjigu o nespretnosti pod nazivom "Nezgodno: Nauka o tome zašto smo društveno nezgodni i zašto je to sjajno". I sam za sebe kaže da je "nespretan", a u podkastu "Kako razgovarati sa ljudima" otkrio je dva najvažnija pravila.

MENTALNA PRIPREMA

Prije odlaska na određeni događaj, Taširo se ohrabruje. "Ja to zovem svojom mentalnom pripremom, a ja ću samo reći: 'Hej, ti ne poznaješ nikoga i nervozan si zbog toga. I to je u redu. Bio si u ovakvim situacijama ranije i možeš to'", rekao je u podkastu i istakao da uvijek pokušava da podijeli na dijelove situaciju u koju ulazi. "Šta je cilj u ovoj situaciji? Koja su očekivanja sa kojima ćete se susresti? Zatim razmislite koja su ponašanja koja morate da imate da biste bili savršeni?", rekao je Taširo.

HRABROST U INTERAKCIJI

Nemogućnost da se uđe u interakcije sa drugima dovodi do negativnih kognitivnih, emotivnih i fizioloških posljedica. U isto vrijeme plašite se da bi neki pogrešni potezi mogli da dovedu do još većeg rizika. Društvene situacije, čak i prijateljski telefonski poziv, postaju nešto što treba izbjegavati. Ljudi počnu da se povlače u sebe. Rješenje je da budete hrabri, napomenuo je Taširo.

"Ako ste imali neprijatnu situaciju da ste razgovarali sa nekim, on je prešao na nešto drugo, a vi sami stojite tu, treba da priđete i opomenete: 'Hej, ja sam taj i taj. Nov sam ovdje. Da li ti smeta da ti se pridružim?'". To bi nekima moglo da zvuči pomalo zastrašujuće, ali uvijek smatram da su ljudi zaista sposobni za to", rekao je Taširo, dodajući kako vjeruje da nas je sve veća količina interakcije koju obavljamo na našim telefonima, od društvenih mreža do aplikacija za upoznavanje, učinila nepovezanim i nespretnijima kad vidimo druge ljude.

