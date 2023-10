Dvije stvari su krivac što ste NESREĆNI NA POSLU: Ometaju vas, a olako ih shvatate - evo koje metode smanjuju STRES

Vrhunski stručnjak iz svijeta biznisa otkriva kako da budemo zadovoljniji i srećniji na poslu!

Izvor: Gutesa/Shutterstock.com

Na poslu provedemo trećinu dana. Osmočasovno radno vrijeme u zavsnosti od težine i opisa posla, nekima može vrlo teško da padne. Oni koji rade u većim korporacijama gdje je i fluktuacija zaposlenih veća, a zahtevi i zadaci konstantni, znaju koliko energije moraju da izdvoje u toku dana. Takođe, tu se javlja i stres.

Postavlja se pitanje kako onda da budemo zadovoljniji i srećniji na poslu gde provodimo dosta vremena? Odgovor na to pitanje ima Srikumar Rao koji je čitav život posvetio podučavanju direktora vodećih kompanija u Americi, kao i studenata. Otkrio je da veliki dio stresa i frustracije koje ljudi doživljavaju na svom radnom mjestu dolazi iz istog izvora - ometanja.

Bilo da ste student ili izvršni direktor, "suočavanje sa stalnim ometanjima na poslu doprinosi nesreći u vašem životu", objasnio je on. Nekoliko studija je pokazalo da je sposobnost osobe da se fokusira i bude prisutna povezana sa brojnim zdravstvenim prednostima, uključujući niži nivo stresa, poboljšanu kognitivnu fleksibilnost i veće zadovoljstvo.

"Ljudi me stalno pitaju, koji je savet broj jedan koji mi možete dati da budem srećniji na poslu ili u životu? I uvijek kažem: ‘Šta god da radiš, uradi to. Samo budi prisutan’", kazao je Rao.

Izvor: Unsplash / KrakenImages

Rao ima doktorat na "Columbia Business School", predavao je u "London Business School", "Haas School of Business" na Univerzitetu Kalifornije, u "Columbia Business School" i drugde. Takođe je uradio pionirsko istraživanje motivacije na radnom mestu i vodio radionice za zaposlene u Google-u i Microsoft-u.

Ako ste nesrećni na poslu, to može da se "prelije" i odrazi i na druge sfere života, da utiče na vaše odnose sa ljudima, vaš san i opšte mentalno zdravlje. Prvi način kako to da spriječite i budete srećniji na poslu jeste da "prekinete vaše mentalno brbljanje". Šta to znači?

Izvor: iStock photos

Kada vas preplave različite misli na poslu, zastanite, duboko udahnite i pokušajte da vratite pažnju na zadatak koji je pred vama. Posmatrajte koje god misli i osjećanja doživljavate, prepoznajte negativne i nametljive misli kao ometanja i ponovo fokusirajte svoju pažnju na aktivnosti koje obavljate u sadašnjem trenutku.

Drugi ometač produktivnosti i sreće na poslu jesu sukobi. Možda imate toksičnog šefa ili raspored koji zahtjeva smene od 12 sati. Međutim, fokusiranje na smanjenje ometanja i stresora koji su pod vašom kontrolom takođe vam može pomoći da se osećate srećnije i smirenije na poslu.

"Moždane možete da kažete "ne" svom šwfu, ali možete da podesite sami sebe vreme za odmor i pauze između sastanaka ili da isključite privatni telefon tokom radnog vremena", naveo je Srikumar Rao.

Jednom kada uvježbate ove dve navike, "brzo ćete otkriti da svaki zadatak koji radite postaje mnogo manje neprijatan, a u nekim slučajevima zapravo postaje prijatan", dodao je ovaj stručnjak za kraj.

(MONDO)