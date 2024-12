Koja hrana se trudnicama najčešće jede? Postoji i razlog zašto im se baš to traži

Stručnjaci su otkrili koja hrana se trudnicama najčešće jede i zašto baš ta.

Izvor: Shutterstock

Trudnice često imaju vrlo specifične želje za hranom, i to nije ništa neobično. Namirnice koje se jedu budućim majkama mogu da budu potpuno različite, ali naučnici su otkrili šta je to što im se najčešće jede.

Ukratko, kažu da nije ni najmanje čudno ako vam se u trudnoći jedu perece, kokice ili čips, recimo, a evo zašto.

Naučnici su otkrili da je ova hrana potrebna trudnicama tokom trudnoće tako što su primijetili promjene u mozgu budućih majki, a čitava stvar je u tome da im se zapravo traži - so.

Da bi došli do tog otkrića, izučavali su muvu.

"Mnoge vrste sisara imaju povećanu potrebu za solju tokom trudnoće, ali do sada nije bilo poznato da li je to slučaj i kod muve. So je dobra za reproduktivni sistem trudnica a mi smo otkrili direktnu vezu između količine soli u ishrani i količine jajašaca koje muva može da proizvede", prenio je telegraph.co.uk riječi dr Karlosa Ribeira, jednog od naučnika koji su radili na istraživanju.

"Izgleda da je so važna za sve, od muva, preko slonova, do ljudi. Takođe, ovo otkriće sugeriše da postoje neki univerzalni biološki principi koji su zajednički za različite vrste", rekao je dr Ribeira.

Naučnici su otkrili i da postoji promjena u ukusu soli kod trudnih sisara, te da i to utiče da im se u trudnoći više traže upravo ovakve namirnice.

Kada su u pitanju ljudi, so svakako ne može da pomogne da se proizvede više beba, kao kod muva, ali naša tijela su čudesna, pa tako vjerovatno instinktivno povećavaju potrebu za solju, kako beba imala bolje uslove za razvoj.

Povećana potreba za solju

Još jedan od razloga zašto se budućim mamam traže slane namirnice je to što je tijelu tokom trudnoće potrebno više natrijuma, kako bi se održao balans tečnosti i elektrolita. Ta povećana potreba za natrijumom može da dovede do veće želje za slanim namirnicama.

Takođe, Allo Health navodi da mehanizmi za žeđ i glad mogu da budu malo "zbunjeni" tokom trudnoće, usljed čega može da se javi želja za nečim što nije potrebno tijelu u nutritivno smislu, već ono ima potrebu za nečim poznatim, prijatnim i utješnim.

Svakako, stručnjaci upozoravaju da buduće mame treba da budu oprezne i da se ne prepuštaju previše želji za slanim.

Pretjeran unos natrijuma može da doprinese oticanju i nadutosti, koji se inače javljaju u trudnoći. Osim toga, pretjeran unos soli može da dovede i do učestalijeg mokrenja, što za posljedicu može da ima dehidraciju, ukoliko se ne unosi dovoljno tečnosti da se to nadoknadi.

(MONDO/YuMama)