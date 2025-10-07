Kako da očistite nakit kod kuće i vratite mu sjaj: Bižuteriju nikako ne potapajte, a evo kako se zlato sređuje

Otkrijte jednostavne trikove kako da očistite nakit kod kuće i vratite mu sjaj. Srebro, zlato, bižuterija i drago kamenje – brzo, lako i bez skupih hemikalija.
Nakit često nosimo svakodnevno, pa nije čudo što s vremenom izgubi onaj prvobitni sjaj. Prašina, znoj, ostaci kozmetike ili parfema mogu učiniti da zlato, srebro i bižuterija izgledaju staro i zapušteno. Dobra vijest je da nakit možete očistiti sami kod kuće – brzo, jednostavno i bez skupih sredstava. Evo nekoliko provjerenih trikova.
1. Čišćenje srebrnog nakita sodom bikarbonom
Srebro vremenom potamni, ali uz pomoć obične sode bikarbone možete mu vratiti sjaj. Pomješajte kašičicu sode sa malo vode da dobijete pastu. Nanesite je na srebrni nakit, nežno istrljajte mekanom četkicom i zatim isperite mlakom vodom. Osušite pamučnom krpicom.
2. Zlato se najbolje čisti sapunicom
Zlatni nakit lako vraća sjaj ako ga potopite u mlaku vodu sa nekoliko kapi blagoga tečnog sapuna. Ostavite ga da odstoji 15 minuta, zatim očistite mekanom četkicom za zube i dobro isperite. Osušite krpom od mikrofibera kako biste spriječili mrlje.
3. Bižuterija se čisti sirćetom ili alkoholom
Bižuterija je osjetljivija, pa je nemojte potapati. Dovoljno je da pamučnu krpicu natopite u malo alkohola ili sirćeta i lagano prebrišete površinu. Tako ćete skinuti prljavštinu i bakterije, a nakit će izgledati osvježeno.
4. Dijamanti i drago kamenje
Za nakit sa dragim kamenjem najbolje je koristiti mešavinu mlake vode i malo deterdženta za sudove. Potopite na 10 minuta, nježno očistite mekanom četkicom i ostavite da se osuši na krpi. Izbjegavajte hemikalije jer mogu oštetiti kamen.
5. Brzo rješenje sa pastom za zube
Pasta za zube može da posluži kao brzo rješenje za srebro ili zlato. Na mekanu krpicu nanesite malo paste i nežno istrljajte nakit. Obavezno dobro isperite i osušite, jer pasta može ostaviti bele tragove ako se ne ispere do kraja.
Savjeti za dugotrajan sjaj nakita
- Nakit čuvajte u odvojenim kutijicama ili platnenim kesicama da se ne grebe.
- Uvijek ga skidajte prije spavanja, tuširanja ili vježbanja.
- Ne prskajte parfem i lak za kosu direktno po nakitu.
- Povremeno ga prebrišite suvom, mekanom krpom da biste uklonili tragove nošenja.